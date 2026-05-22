Η Μπέλα Χαντίντ έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και προτίμησε να απολαύσει τη Γαλλική Ριβιέρα από το κατάστρωμα πολυτελούς γιοτ.

Bella Hadid shows off her incredible physique in a plunging swimsuit as she trades the red carpet for a Riviera cruise at the 79th Cannes Film Festival https://t.co/eBxTooj9bI May 22, 2026

Το 29χρονο supermodel, που τις τελευταίες ημέρες έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα στην Κρουαζέτ, εμφανίστηκε με λευκό μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θέα στις ακτές των Καννών. Η παρουσία της στις Κάννες έχει ήδη συζητηθεί έντονα, κυρίως μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer».

Bella Hadid is a vision in custom @Schiaparelli as she exits the Hôtel Martinez today in #Cannes. See more of her French Riviera fashions here: https://t.co/rr832GZX71 pic.twitter.com/wxvEhYcTl7 — Vogue Magazine (@voguemagazine) May 20, 2026

Μία ημέρα νωρίτερα, η Μπέλα Χαντίντ είχε τραβήξει την προσοχή με μια εμφάνιση έντονου πολιτικού συμβολισμού, καθώς φόρεσε κολιέ σε σχήμα παλαιστινιακού κλειδιού, το οποίο παραπέμπει στη Νάκμπα. Στα αραβικά, η λέξη «νάκμπα» σημαίνει καταστροφή ή συμφορά. Αναφερόμενος στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ο όρος Νάκμπα ή αλ-Νάκμπα αναφέρεται στην απώλεια της πατρίδας τους από τους Ισραηλινούς μεταξύ 1947 και 1949, πριν από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, καθώς και κατά τη διάρκεια και μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948. Η Χαντίντ, κόρη του παλαιστινιακής καταγωγής Μοχάμεντ Χαντίντ, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων.

The symbolism behind Bella Hadid’s Palestinian key necklace at the Cannes Film Festival 2026



The gold pendant — shaped like the map of Palestine — carries deep significance for displaced Palestinians and their descendants. pic.twitter.com/gBNFFn93R9 — Navani Earth (@navaniearth) May 21, 2026

Πηγή: skai.gr

