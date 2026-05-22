Μπέλα Χαντίντ: Άφησε τις Κάννες για κρουαζιέρα στη Ριβιέρα - Οι πόζες στο κότερο...

Μπέλα Χαντίντ

Η Μπέλα Χαντίντ έκανε ένα μικρό διάλειμμα από τις λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών και προτίμησε να απολαύσει τη Γαλλική Ριβιέρα από το κατάστρωμα πολυτελούς γιοτ.

Το 29χρονο supermodel, που τις τελευταίες ημέρες έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα στην Κρουαζέτ, εμφανίστηκε με λευκό μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θέα στις ακτές των Καννών. Η παρουσία της στις Κάννες έχει ήδη συζητηθεί έντονα, κυρίως μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer».

Μία ημέρα νωρίτερα, η Μπέλα Χαντίντ είχε τραβήξει την προσοχή με μια εμφάνιση έντονου πολιτικού συμβολισμού, καθώς φόρεσε κολιέ σε σχήμα παλαιστινιακού κλειδιού, το οποίο παραπέμπει στη Νάκμπα. Στα αραβικά, η λέξη «νάκμπα» σημαίνει καταστροφή ή συμφορά. Αναφερόμενος στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ο όρος Νάκμπα ή αλ-Νάκμπα αναφέρεται στην απώλεια της πατρίδας τους από τους Ισραηλινούς μεταξύ 1947 και 1949, πριν από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, καθώς και κατά τη διάρκεια και μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948. Η Χαντίντ, κόρη του παλαιστινιακής καταγωγής Μοχάμεντ Χαντίντ, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα δημόσια υπέρ των Παλαιστινίων.

