Μαντόνα: Προκαλεί με κορσέ και διχτυωτό καλσόν στη νέα φωτογράφιση για τη «Vogue»

Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, εντυπωσίασε μέσα από μια σειρά λήψεων του γνωστού Βραζιλιάνου φωτογράφου Rafael Pavarotti.

Σε ένα από τα πιο προκλητικά καρέ της φωτογράφισης, η τραγουδίστρια ποζάρει με το κεφάλι γερμένο προς τα πίσω, κρατώντας το στήθος της. Για το συγκεκριμένο look επέλεξε nude κορσέ, διχτυωτό καλσόν, χρυσά ψηλοτάκουνα και ροζ επιγονατίδες, ενώ τα μαλλιά της είχαν ροζ αποχρώσεις.

Η εμφάνιση της Μαντόνα έρχεται λίγο πριν από την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ της, «Confessions II», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Το άλμπουμ λειτουργεί ως συνέχεια του επιτυχημένου δίσκου της «Confessions on a Dance Floor» του 2005 και τη φέρνει ξανά σε συνεργασία με τον παραγωγό Stuart Price. Όπως ανέφερε η ίδια στην ιταλική «Vogue», η νέα της δουλειά είναι εμπνευσμένη από τη βαθιά σχέση της με την πίστα.

«Κάθε dancefloor είναι ένας τελετουργικός χώρος όπου απελευθερώνεις το σώμα και το μυαλό σου, το άγχος φεύγει και έχεις την ευκαιρία να φτάσεις ίσως σε μια βαθύτερη κατάσταση συνείδησης», δήλωσε.

Η Μαντόνα τόνισε επίσης ότι εξακολουθεί να χορεύει, όχι μόνο για τη δουλειά της αλλά και στην καθημερινότητά της. Όπως είπε, χορεύει ακόμη και στην κουζίνα, μετά το δείπνο, μαζί με τα παιδιά της, εξηγώντας πως ο χορός ήταν πάντα για εκείνη ένας τρόπος διαφυγής και δημιουργίας.

Η τραγουδίστρια, μητέρα της Lourdes, του Rocco, του David, της Mercy και των διδύμων Stella και Estere, αποκάλυψε ακόμη ότι όταν δουλεύει πάνω σε νέα μουσική συνηθίζει να απομακρύνεται από τα social media.

«Μου αρέσει να κάνω διαλείμματα και να εξαφανίζομαι. Έτσι τροφοδοτείς τη φαντασία σου», ανέφερε, προσθέτοντας πως χρειάζεται στιγμές ηρεμίας, επαφής με τη φύση, τα παιδιά και τα άλογά της.

Στην ίδια συνέντευξη, η Μαντόνα άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στην πίεση που δέχονται σήμερα οι καλλιτέχνες να μετρούν την αξία τους μέσα από τους followers και τα νούμερα. «Οι αλγόριθμοι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το αντίθετο του ρίσκου. Και για μένα αυτό είναι το αντίθετο της τέχνης», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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