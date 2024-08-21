Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι τελευταίες «παπαρατσικές» φωτογραφίες της Μαντόνα (Madonna), η οποία κάνει ρομαντικές διακοπές με τον νέο της σύντροφο στην Ευρώπη.

Η 66χρονη σούπερ σταρ βρίσκεται στην Ιταλία με τον 28χρονο φίλο της Akeem Morris, Αμερικανό - τζαμαϊκανό ποδοσφαιριστή.

Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε νυχτερινή έξοδο - εμφανώς ταλαιπωρημένη και εξαντλημένη μετά από μία γεμάτη ημέρα στην Terracina Alta.

Ο Akeem βοηθά την βασίλισσα της ποπ να περπατήσει στα πλακόστρωτα δρομάκια της Terracina, κρατώντας την σφιχτά από το χέρι ενώ η Μαντόνα, με ένα μαντήλι στα μαλιά περπατάει σκυφτή και σχεδόν ασθμαίνοντας.

Madonna, 66, looks exhausted as she is helped along the cobbled streets of Terracina by new love Akeem Morris, 28, after long day of Italian sightseeing https://t.co/RSGvW4dwTh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 21, 2024

Η Madonna και ο Akeem συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2022 - ;όταν εμφανίστηκε μαζί της στο εξώφυλλό του Paper Magazine.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί την 4η Ιουλίου για την σελίδα της Μαντόνα στο Instagram, όπου πόζαραν τολμηρά, αφήνοντας υπονοούμενα από τότε γα την σχέση τους.

Πηγή: skai.gr

