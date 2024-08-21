Η Beyonce μπαίνει στον χώρο των πολυτελών ποτών με το λανσάρισμα μιας νέας σειράς ουίσκι σε συνεργασία με τη θυγατρική εταιρεία της LVMH, Moët Hennessy.

Η Beyonce Knowles-Cartel, που μόλις κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ country που έκανε θραύση στα charts και λανσάρισε μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών, συνεργάστηκε με τη Moët για τη δημιουργία ενός νέου αμερικανικού ουίσκι με την ονομασία SirDavis.

Η megastar μοιράστηκε την είδηση κρατώντας ένα ποτήρι με το ουίσκι σε μια διαφημιστική ανάρτηση στο Instagram με τη λεζάντα «DAVIS IN MY BONES» και έναν σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα του ποτού.

Το ουίσκι, αξίας 89 δολαρίων ανά φιάλη, αποτελείται από 51% σίκαλη και 49% βυνοποιημένο κριθάρι, ενώ επικεφαλής της δημιουργίας του ήταν ο master distiller Μπιλ Λάμσντεν, γνωστός για τη δουλειά του στα σκωτσέζικα Glenmorangie και Ardbeg.

Το όνομα του ουίσκι είναι εμπνευσμένο από τον προπάππο της Beyonce, τον Davis Hogue, έναν αγρότη που έφτιαχνε moonshine κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης στον αμερικανικό Νότο. Η Beyonce λέει ότι όταν έμαθε πώς ο Hogue έκρυβε μπουκάλια ουίσκι σε άδειους κόμπους κέδρων για να τα βρουν η οικογένειά του και οι φίλοι του, της ήρθε η ιδέα να λανσάρει μια μάρκα ουίσκι.

Beyoncé debuts her new whiskey brand: SIR DAVIS. 🥃



“In partnership with Moët @Hennessy and five time International Whisky Competition Master Distiller of the Year, Dr. Bill Lumsden… The future of whiskey.” pic.twitter.com/TgqCeeyWgE — BEYONCÉ LEGION 𐚁 (@BeyLegion) August 20, 2024

Το SirDavis θα τελειοποιηθεί, θα αναμειχθεί και θα εμφιαλωθεί στο Τέξας. Το γυάλινο μπουκάλι -με το μενταγιόν του αλόγου- θυμίζει επίσης την πολιτεία του Lone Star. Το ουίσκι θα είναι διαθέσιμο τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, καθώς και στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Τόκιο.

Ο σύζυγος της Beyonce, Jay-Z, έχει επίσης ένα εμπορικό σήμα αλκοόλ που ανήκει στην LVMH. Το 2021 η Moët Hennessy αγόρασε το 50% του Armand de Brignac, ενός παραγωγού σαμπάνιας που ανήκει στον αστέρα του χιπ χοπ και επιχειρηματία.

Τα αλκοολούχα εμπορικά σήματα που ανήκουν σε διασημότητες έχουν απογειωθεί τα τελευταία χρόνια -τα πιο επιτυχημένα είναι η τεκίλα Casamigos του Τζορτζ Κλούνεϊ και το τζιν Aviation του Ράιαν Ρέινολντς, τα οποία αγόρασε ο γίγαντας ποτών Diageo έναντι 1,6 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ο Μπρούνο Μαρς πόνταρε στο ρούμι, ενώ η Κέιτ Μπλάνσετ είναι η δημιουργική διευθύντρια μιας μάρκας σάκε.

Δεν είναι η πρώτη συνεργασία της Μπιγιονσέ με τη μεγαλύτερη εταιρεία πολυτελών ειδών στον κόσμο. Πρωταγωνίστησε σε διαφημιστικές καμπάνιες για την Tiffany και τον περασμένο μήνα παρουσίασε την ομάδα ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, της οποίας η LVMH ήταν ο premium χορηγός.

Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων του γίγαντα της πολυτέλειας επιβραδύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο, καθώς οι πλούσιοι αγοραστές συγκράτησαν τις δαπάνες για ακριβές τσάντες και σαμπάνια. Οι μετοχές έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 11% τους τελευταίους 12 μήνες.

Πηγή: skai.gr

