Οι σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ χωρίζουν μετά από 2 χρόνια γάμου.

Η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου την Τρίτη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Το ζευγάρι - που ονομάστηκε Bennifer από τα ταμπλόιντ - παντρεύτηκε επισήμως στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022 και πραγματοποίησε μια μεγαλύτερη γαμήλια τελετή στη Τζόρτζια τον επόμενο μήνα.

Το ειδύλλιό τους ξεκίνησε μετά τη γνωριμία τους ενώ δούλευαν στα γυρίσματα της ταινίας Gigli το 2003. Αρχικά σχεδίαζαν να παντρευτούν εκείνη τη χρονιά, αλλά διέκοψαν τη σχέση τους στις αρχές του 2004.

Σχεδόν 2 δεκαετίες αργότερα αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους.

«Η αγάπη είναι όμορφη. Η αγάπη είναι ευγενική. Και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι υπομονετική. Είκοσι χρόνια υπομονής», είπε η Λόπεζ το 2022 μετά την ανακοίνωση του γάμου της.

Υπήρχαν μήνες εικασιών για τη σχέση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έβγαλαν την έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς προς πώληση στα 65 εκατομμύρια δολάρια (50 εκατομμύρια λίρες) και φωτογραφήθηκαν χωριστά χωρίς να φορούν τις βέρες τους.

Ο Άφλεκ, δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ, που γνώρισε στα γυρίσματα του ρομαντικού Περλ Χάρμπορ το 2001. Χώρισε το 2015 μετά από μια δεκαετία γάμου και έχουν μαζί τρία παιδιά.

Η Λόπεζ έχει παντρευτεί 4 φορές, πρώτα με τον Κουβανό Ojani Noa από το 1997-98.

Jennifer Lopez and her first husband Ojani Noa, 1997 pic.twitter.com/oeC8gaE52O — MIUCCIA TAM. (@kurisheeee) October 28, 2021

Στη συνέχεια, με τον πρώην χορευτή της Cris Judd από το 2001-03 και τον τραγουδιστή Marc Anthony, με τον οποίο απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της, από το 2004-14.

Jennifer Lopez - Cris Judd

Jennifer Lopez - Marc Anthony

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, γνωστή ως J.Lo, ήταν επίσης αρραβωνιασμένη κάποτε με τον σταρ των New York Yankees, Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez - Alex Rodriguez

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Λόπεζ, η οποία είχε αλλάξει το επώνυμό της σε Άφλεκ, δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με το προγαμιαίο συμβόλαιο στην αίτησή της για το διαζύγιο.

Έγγραφο, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες για την υπόθεση, λέει ότι τόσο η Λόπεζ, 55 ετών, όσο και ο Άφλεκ, 52 ετών, πρέπει να κοινοποιήσουν ο ένας στον άλλον οικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και χρεών.

Το έγγραφο αναφέρει ότι και οι δύο έχουν εντολή να γνωστοποιήσουν τυχόν αλλαγές στα οικονομικά τους "μέχρι να υπάρξει μια τελική συμφωνία για όλα τα οικονομικά ζητήματα στην περίπτωσή σας".

