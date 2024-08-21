Λογαριασμός
Πωλείται η επική, «αρχαιοελληνική» έπαυλη "Temple of Wings" του Gordon Getty - Δείτε φωτογραφίες

Ο «ελληνικός ναός» του δισεκατομμυριούχου κληρονόμου του μεγιστάνα του πετρελαίου Ζαν Πολ Γκετί, αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Πωλείται η επική έπαυλη "Temple of Wings" του Gordon Getty

Το "Temple of Wings", μία επική έπαυλη ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής και ιστορικό ορόσημο του Μπέρκλεϋ με θέα τον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, πωλείται για 5 εκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλοπρεπές αρχοντικό αγόρασε το 1994 για 950.000 δολάρια, ο δισεκατομμυριούχος Γκόρντον Γκετί (Gordon Getty), το τέταρτο παιδί του μεγιστάνα του πετρελαίου Ζαν Πολ Γκετί (J. Paul Getty) και η σύζυγός του Αν και τώρα το πουλάνε. 

Κρυμμένο στους καταπράσινους λόφους του Μπέρκλεϋ, το πολυτελέστατο οίκημα - «ο ελληνικός ναός» του Γκόρντον Γκετί σύμφωνα με την Wall Street Journal - είναι μία μείξη πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής και θεωρείται ένας από τους πλέον ιστορικούς χώρους των ΗΠΑ.

Αυτό μάλιστα που ξεχωρίζει είναι το εντυπωσιακό περιστύλιο με 16 κίονες κορινθιακού ρυθμού και με μία συγκλονιστική θέα της πόλης.

«Αν και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε, το «Temple of Wings» θα αντιπροσωπεύει πάντα ένα ησυχαστήριο όπου η ομορφιά έχει το χρόνο να ξαποστάσει πριν ανθίσει», ανέφερε σε δήλωσή του ο 90χρονος ιδιοκτήτης στην Wall Street Journal.

Για την οικογένεια Γκετί ήταν η «προσωπική τους όαση» αναφέρει το Robb Report.

Το 2022, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας του ο Γκετί αποφάσισε να παραδώσει το περιεχόμενο του σπιτιού με τις μοναδικές του συλλογές στον οίκο Christie's, προκειμένου να βγουν σε δημοπρασία. Τα έσοδα διατέθηκαν στο Ίδρυμα Ann and Gordon Getty for the Arts.

«Χωρίς αυτές, το σπίτι είναι έτοιμο να το αναλάβει μια νέα γενιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του.

Πηγή φωτογραφίας: Wikipedia - Richard Guy Wilson - jstor.org

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

