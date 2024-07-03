Η Lourdes Leon, η μεγαλύτερη κόρη της Μαντόνα, τράβηξε για άλλη μια φορά τα βλέμματα και έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο με τη νέα τολμηρή φωτογράφισή της σε νέα καμπάνια.

Το 27χρονο μοντέλο έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο για την προκλητική της ενδυμασία και τις τολμηρές πόζες της, τραβώντας την προσοχή κριτικών και θαυμαστών από τον χώρο της μόδας.

Lourdes Leon, Madonna’s daughter, arriving ON TIME to the Marc Jacobs fashion show 😅 pic.twitter.com/WO9YJszLKA — New York Mickey (@MickmickNYC) July 2, 2024

Σε μια φωτογράφιση για την καμπάνια της συλλογής Resort 2025 του David Koma, φωτογραφημένη από τον Hendrik Schneider, η Lourdes ποζάρει σαν γυμνή μπαλαρίνα.

Η καμπάνια Resort 2025 του David Koma, που γιορτάζει τα 15 χρόνια παρουσίας του στον χώρο, αποτελεί την πρώτη του διαφημιστική καμπάνια και περιλαμβάνει 12 εντυπωσιακές εικόνες της Lourdes να κάνει το μοντέλο. Οι φωτογραφίες είναι εμπνευσμένες από το αφηρημένο έργο της γλύπτριας Isabelle Albuquerque και όχι μόνο.

Ο Koma, ο οποίος από καιρό θαυμάζει τη Madonna και αντλεί έμπνευση από ισχυρές γυναίκες ερμηνεύτριες, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τη Lourdes. «Είναι μία από τις πιο cool εικόνες - κανείς δεν το περίμενε όταν έκανε ‘’σπαγγάτο’’, δήλωσε ο Koma. «Λόγω της επετείου των 15 χρόνων, ήθελα πραγματικά να προσθέσω αυτή την προσωπική καλλιτεχνική πινελιά με την εμφάνιση της πρώτης μου μούσας».

Οι ριψοκίνδυνες επιλογές μόδας της Lourdes δεν είναι καινούργιες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έγινε πρωτοσέλιδο φορώντας ένα διάφανο διχτυωτό φόρεμα στο Vogue Fashion's Night Out στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Μια εβδομάδα πριν, εντυπωσίασε με ένα στενό μίνι φόρεμα στην εκδήλωση της Victoria's Secret, για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Η Lourdes Leon συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της μόδας, όπως και η εμβληματική μητέρα της. Με κάθε εμφάνισή της, εδραιώνει τη θέση της στον κόσμο της μόδας, αφήνοντας θαυμαστές και κριτικούς να περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη τολμηρή της κίνηση. Μπορεί και όχι…

Πηγή: skai.gr

