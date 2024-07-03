Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Lourdes Leon: Η κόρη της Madonna κινδυνεύει με αποκλεισμό από το Instagram – Δείτε τη «γυμνή της αλήθεια»…

Το μοντέλο και τραγουδίστρια είναι γνωστή για τις ριψοκίνδυνες επιλογές της στη μόδα

Η Lourdes Leon

Η Lourdes Leon, η μεγαλύτερη κόρη της Μαντόνα, τράβηξε για άλλη μια φορά τα βλέμματα και έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο με τη νέα τολμηρή φωτογράφισή της σε νέα καμπάνια. 

Το 27χρονο μοντέλο έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο για την προκλητική της ενδυμασία και τις τολμηρές πόζες της, τραβώντας την προσοχή κριτικών και θαυμαστών από τον χώρο της μόδας.

Η Lourdes Leon

Σε μια φωτογράφιση για την καμπάνια της συλλογής Resort 2025 του David Koma, φωτογραφημένη από τον Hendrik Schneider, η Lourdes ποζάρει σαν γυμνή μπαλαρίνα. 

Η καμπάνια Resort 2025 του David Koma, που γιορτάζει τα 15 χρόνια παρουσίας του στον χώρο, αποτελεί την πρώτη του διαφημιστική καμπάνια και περιλαμβάνει 12 εντυπωσιακές εικόνες της Lourdes να κάνει το μοντέλο. Οι φωτογραφίες είναι εμπνευσμένες από το αφηρημένο έργο της γλύπτριας Isabelle Albuquerque και όχι μόνο. 

Ο Koma, ο οποίος από καιρό θαυμάζει τη Madonna και αντλεί έμπνευση από ισχυρές γυναίκες ερμηνεύτριες, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τη Lourdes. «Είναι μία από τις πιο cool εικόνες - κανείς δεν το περίμενε όταν έκανε ‘’σπαγγάτο’’, δήλωσε ο Koma. «Λόγω της επετείου των 15 χρόνων, ήθελα πραγματικά να προσθέσω αυτή την προσωπική καλλιτεχνική πινελιά με την εμφάνιση της πρώτης μου μούσας».

Η Lourdes Leon

Οι ριψοκίνδυνες επιλογές μόδας της Lourdes δεν είναι καινούργιες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έγινε πρωτοσέλιδο φορώντας ένα διάφανο διχτυωτό φόρεμα στο Vogue Fashion's Night Out στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Μια εβδομάδα πριν, εντυπωσίασε με ένα στενό μίνι φόρεμα στην εκδήλωση της Victoria's Secret, για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Η Lourdes Leon συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της μόδας, όπως και η εμβληματική μητέρα της. Με κάθε εμφάνισή της, εδραιώνει τη θέση της στον κόσμο της μόδας, αφήνοντας θαυμαστές και κριτικούς να περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη τολμηρή της κίνηση. Μπορεί και όχι… 

Η Lourdes Leon

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Lourdes Leon Madonna
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark