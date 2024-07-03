Matthew Perry: Είχε πάνω από 1,5 εκατ. δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό

Έχουν περάσει πάνω από οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Matthew Perry -σε ηλικία 54 ετών- και αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τα οικονομικά του αγαπημένου ηθοποιού των «Friends».

Η Lisa Ferguson, μία από τις διαχειρίστριες της περιουσίας του ηθοποιού, κατέθεσε ένα έγγραφο απογραφής και εκτίμησης, που δείχνει, σύμφωνα με το «People», ότι ο Πέρι είχε 1.596.914,47 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Ωστόσο, ο ηθοποιός πιθανότατα έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία, που δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε ένα καταπίστευμα. Σε διαθήκη, που συνέταξε ο ίδιος το 2009, σημείωνε ότι ήθελε να αφήσει τα αντικείμενά του στο «Alvy Singer Living Trust», το οποίο φαίνεται να πήρε το όνομά του από τον χαρακτήρα του Woody Allen στο «Annie Hall».

Ο πατέρας του, John Perry, και η μητέρα του, Suzanne Morrison, ορίστηκαν δικαιούχοι του καταπιστεύματος. Η ετεροθαλής αδελφή του, Caitlin Morrison, και η Rachel Dunn αναφέρονταν επίσης ως δικαιούχοι. Ο ηθοποιός ανέφερε, επίσης, στη διαθήκη του ότι τυχόν παιδιά που είχε δεν θα είχαν δικαίωμα πρόσβασης στην περιουσία του. Ο ηθοποιός δεν απέκτησε ποτέ παιδιά.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ήταν 54 ετών. Γεννημένος το 1969, ταλαντούχος τενίστας, μεγαλωμένος αρχικά με τη μητέρα του στον Καναδά και τον πατριό του, αργότερα με τον ηθοποιό πατέρα του στις ΗΠΑ, ο Πέρι από νωρίς είχε τη δίψα της φήμης, αλλά και του αλκοόλ. Ξεκίνησε να πίνει στα 14 του χρόνια, στα 21 του ήταν πια ανάγκη, στα 27 ένα ατύχημα τον οδήγησε στα παυσίπονα και από εκεί η πραγματική του ζωή πήρε μια πορεία αντιστρόφως ανάλογη με την τηλεοπτική. Όσο η φήμη του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια» εκτοξευόταν, εκείνος βυθιζόταν στην εξάρτηση.

Ο θάνατός του οφείλεται σε «οξείες επιδράσεις κεταμίνης», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας, ο ηθοποιός, ο οποίος έδινε για δεκαετίες μάχη με το αλκοόλ και τις ουσίες, ήταν «σε θεραπεία με κεταμίνη» και η πιο πρόσφατη θεραπεία του ήταν περίπου μιάμιση εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Η έκθεση ανέφερε ότι έπασχε επίσης από στεφανιαία νόσο.

Στα απομνημονεύματά του το 2022, «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», είχε αποκαλύψει ότι «παραλίγο να πεθάνει» πριν από μερικά χρόνια σε ηλικία 49 ετών, από υπερβολική χρήση οπιοειδών. Ο ηθοποιός πέρασε δύο εβδομάδες σε κώμα και πέντε μήνες στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σάκο κολοστομίας για εννέα μήνες. «Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά μου ότι είχα 2% πιθανότητες να ζήσω», ανέφερε στο βιβλίο του.

Αν και ο Πέρι προσπαθούσε να κρύψει την κατάστασή του, οι δραματικές αλλαγές στην εμφάνισή του κάθε χρόνο αντανακλούσαν την κατάσταση της νηφαλιότητάς του. Ωστόσο, οι φίλοι του και συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια», όπως έγραφε, έδειξαν κατανόηση και υπομονή. Η ιδέα ότι θα έπρεπε να φοράει μόνιμα μια σακούλα κολοστομίας είναι αυτή που, όπως είπε ο Perry, τον βοήθησε να αποτοξινωθεί.

