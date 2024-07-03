Dua Lipa: Δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τον νέο της σύντροφο

Η Dua Lipa δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Callum Turner, μετά το ξέφρενο Σαββατοκύριακο που πέρασαν στο Glastonbury.

Η 28χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε διάφορες ρομαντικές φωτογραφίες με τον σύντροφό της. Σε μία φαίνεται ο ηθοποιός του «Masters Of The Air» να της φιλάει γλυκά το κεφάλι, ενώ σε μια άλλη οι δυο τους απολαμβάνουν το ποτό τους στον χώρο του φεστιβάλ.

Η Dua και ο Callum συνδέθηκαν για πρώτη φορά στην πρεμιέρα του «Masters Of The Air» στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, όταν εθεάθησαν να συνυπάρχουν στο afterparty, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος από τους δύο «ανεβάζει» φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι θεατές στο Glastonbury, σύμφωνα με τη «Daily Mail», ανέφεραν πως το ερωτευμένο ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό καθώς γιόρταζαν την απίστευτη εμφάνιση της Dua το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

