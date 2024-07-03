Αχιλλέας και Κωνσταντίνος, τα παιδιά του Παύλου και της Marie Chantal στη showbiz

Μετά τη θεία τους, Θεοδώρα που εδώ και χρόνια εργάζεται ως ηθοποιός και μάλιστα έχει συμμετάσχει και σε γνωστές σειρές στην Αμερική, τον μεγαλύτερο αδερφό του Κωνσταντίνο (Τίνο) Αλέξιο, που έχει υπάρξει μοντέλο του Dior και την Ολυμπία που έχει αποκτήσει επίσης όνομα στον χώρο της μόδας φαίνεται και άλλα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας έχουν το μικρόβιο του καλλιτέχνη μέσα τους.

Ο 24χρονος σήμερα Αχιλλέας Ανδρέας μάλλον πήρε από το λάδι που του έβαλε η νονά του η Θεοδώρα και ακολουθεί τα βήματά της ως ηθοποιός χρησιμοποιώντας το επίθετο της μητέρας του, Achi Miller. Με αυτό το καλλιτεχνικό όνομα έχει ήδη κάνει εμφανίσεις τόσο στην πασίγνωστη σαπουνόπερα Τόλμη και Γοητεία - όταν ήταν ακόμα 17 χρονών- αλλά και πιο πρόσφατα σε ένα μικρό ρόλο στη ταινία της Jennifer Lawrence No Hard Feelings.

Και σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει μια ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον ίδιο και σκηνοθέτη τον μεγαλύτερο αδερφό του! Ο Αχιλλέας μάλιστα έβαλε πρόσφατα κι ένα απόσπασμα από την ταινία αυτή στο instagram του ανακοινώνοντας τη συνεργασία με τον Κωνσταντίνο στον νέο του ρόλο. Ο 26χρονος μεγαλύτερος γιος του Παύλου και της Marie Chantal έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία στο Georgetown University αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα τον κέρδισε κι αυτόν η τέχνη.

