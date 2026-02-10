Εκτός από την ιστορική εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl, την Κυριακή στην Καλιφόρνια, το δεύτeρο πιο σημαντικό θέμα συζήτησης που προέκυψε στο διεθνές lifestyle ήταν η «επισημοποίηση» της σχέσης της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λούις Χάμιλτον.

Ο θρύλος της F1 και η διάσημη τηλεπερσόνα εμφανίστηκαν μαζί, σε σουίτα του γηπέδου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ημερών που τους ήθελαν ζευγάρι. Μάλιστα, ειδικοί στο «διάβασμα» χειλιών αποκρυπτογράφησαν την συνομιλία των δύο σταρ, την οποία κατέγραψαν οι κάμερες.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Λιούις Χάμιλτον φαινόταν να υποσχέθηκε στην Κιμ ότι θα συναντούσε σύντομα τη μαμά του.

«Όχι, δεν πηγαίνω στη μαμά μου οποιαδήποτε κοπέλα, εννοώ ότι θα συναντηθείτε κάποια μέρα, είναι πολύ ενθουσιασμένη που θα σε δει», φέρεται να είπε στην Κιμ. Από την πλευρά της , η 45χρονη Κιμ φάνηκε να «αναδεύεται άβολα στη θέση της» και κάλυψε το πρόσωπό της «πριν απαντήσει με ένα απλό εντάξει».

Εν τω μεταξύ, ειδικός στη γλώσσα του σώματος αποκάλυψε στην Daily Mail την τεχνική φλερτ της Καρντάσιαν που έκανε τον Χάμιλτον να «γουργουρίζει» - ήταν μαζί του «μία καυτή και μία ψυχρή», σαν σκωτσέζικο ντους δηλαδή.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian kiss at the Super Bowl🤯👇



（✨AI-generated） pic.twitter.com/TbROPDQbla — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) February 9, 2026

Πηγή από το περιβάλλον της διάσημης τηλεπερσόνας δήλωσε στο ET ότι «η Κιμ και ο Λιούις περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και βλέπουν πού πηγαίνουν τα πράγματα. Είναι φίλοι αλλά τώρα εξερευνούν μια ρομαντική σχέση. Η Κιμ έκανε ένα μεγάλο διάλειμμα από τα ραντεβού, και αυτή είναι μια διασκεδαστική και αναζωογονητική αλλαγή για εκείνη. Είναι πολύ συνειδητή σχετικά με το ποιον αφήνει να μπει στη ζωή της».

