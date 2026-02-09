Τις τελευταίες ημέρες, μετά από μία κοινή τους ρομαντική έξοδο στο Λονδίνο, είχαν φουντώσει οι φήμες ότι η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λουις Χάμιλτον είναι ζευγάρι – ή έστω ότι ζουν ένα ρομαντικό ειδύλλιο.

Χθες, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας και ο θρύλος της F1 εμφανίστηκαν μαζί στο Super Bowl, επιβεβαιώνοντας τις φήμες.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Σε μία από τις σουίτες του γηπέδου – και ενώ ήταν σε εξέλιξη το λάτιν σόου του Bad Banny στο ημίχρονο - οι κάμερες εντόπισαν τον Λιούις Χάμιλτον μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν (στην πρώτη σειρά), την Κένταλ Τζένερ, την Χέιλι Μπίμπερ και άλλους φίλους να χορεύουν και να διασκεδάζουν με τις επιτυχίες του πολυβραβευμένου σταρ.

Some familiar faces in the crowd including Sir Lewis Hamilton 👀🤩 pic.twitter.com/IKZKkUCUA3 — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) February 9, 2026

«Η Κιμ και ο Λιούις περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί, βλέποντας που πάνε τα πράγματα. Είναι φίλοι, γνωρίζονται πολλά χρόνια, αλλά τώρα εξερευνούν το ενδεχόμενο μιας ρομαντικής σχέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή στο Entertainment Tonight πριν τρεις ημέρες.

Επίσης, άλλη πηγή κοντά στο περιβάλλον της Καρντάσιαν δήλωσε στο «Us Weekly» ότι η Κιμ «αισθάνεται έτοιμη να ξαναμπεί στον κόσμο των ραντεβού», μετά την ολοκλήρωση του διαζυγίου της από τον Κάνιε Γουέστ το 2022.

