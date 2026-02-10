Απόλυτα εναρμονισμένη με την αισθητική υψηλής ραπτικής της νέας της ταινίας, η Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) εντυπωσίασε χθες με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του "Couture", στο Παρίσι.

Η σταρ επέλεξε μια ημιδιαφανή δημιουργία του οίκου Givenchy, κερδίζοντας τον τίτλο της πιο καλοντυμένης της βραδιάς.

Η Τζολί, κατά την άφιξή της, φορούσε μία κομψή μαύρη κάπα την οποία αφαίρεσε καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, αποκαλύπτοντας την πλήρη αισθητική του φορέματος. Η εμφάνιση της ολοκληρώθηκε με κλασικές μαύρες γόβες και εντυπωσιακά κοσμήματα του οίκου Garatti.

Μετά το πέρας της προβολής, η ηθοποιός πραγματοποίησε μια δεύτερη, εξίσου σικ εμφάνιση, επιλέγοντας για την αποχώρησή της ένα αυστηρό μαύρο κοστούμι.

🆕 Angelina Jolie attends the "Coutures" Première at Pathe Palace 🔥🔥 pic.twitter.com/CIrDOHS2iM — Dagger 🤌 (@angeltresjolie_) February 9, 2026

Στο «Couture», η Τζολί υποδύεται τη Maxine Walker, μια σκηνοθέτιδα που διεισδύει στον κόσμο της υψηλής ραπτικής με σκοπό να αποτυπώσει στον φακό τις αθέατες πτυχές ενός εμβληματικού γαλλικού οίκου.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η βραβευμένη Γαλλίδα δημιουργός Αλίς Βινοκούρ (Alice Winocour), ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Λουί Γκαρέλ (Louis Garrel), Βενσάν Λιντόν (Vincent Lindon), Ελα Ραμφ (Ella Rumpf) και Ανιέρ Ανέι (Anyier Anei).

Το φιλμ, που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελεί την πρώτη ταινία μυθοπλασίας που εξασφάλισε άδεια για τα γυρίσματα μέσα στο ατελιέ του οίκου Chanel στο Παρίσι, σύμφωνα με τους Hindustan Times.



Πηγή: skai.gr

