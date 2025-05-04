Λογαριασμός
Παντρεύεται η Κατερίνα Καινούργιου – Το ανακοίνωσε η ίδια στο Instagram 

Η γνωστή παρουσιάστρια δέχθηκε την πολυπόθητη πρόταση γάμου στο Παρίσι 

Παντρεύεται η Κατερίνα Καινούργιου

Νυφούλα θα ντυθεί σύντομα η Κατερίνα Καινούργιου αφού ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, όπου βρέθηκε το ζευγάρι.

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε τα ευχάριστα αργά τη νύχτα με μία ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας 2 φωτογραφίες τους και τη λεζάντα «Η αρχή των πάντων», με δύο σύμβολα, ένα μονόπετρο και μία κόκκινη καρδιά. 

Στις φωτογραφίες η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει ευτυχισμένη στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Στη μία από αυτές φαίνεται και το μονόπετρο αλλά δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες. 

TAGS: Κατερίνα Καινούργιου γάμος
