Παντρεύεται η Κατερίνα Καινούργιου

Νυφούλα θα ντυθεί σύντομα η Κατερίνα Καινούργιου αφού ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, της έκανε πρόταση γάμου στο Παρίσι, όπου βρέθηκε το ζευγάρι.

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε τα ευχάριστα αργά τη νύχτα με μία ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας 2 φωτογραφίες τους και τη λεζάντα «Η αρχή των πάντων», με δύο σύμβολα, ένα μονόπετρο και μία κόκκινη καρδιά.

Στις φωτογραφίες η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει ευτυχισμένη στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Στη μία από αυτές φαίνεται και το μονόπετρο αλλά δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.