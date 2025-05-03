Στο Καλύτερα Αργά ήταν καλεσμένος ο Βασίλης Κούκουρας που με ύψος 1,98 ταίριαξε απόλυτα με την πολυθρόνα του καλεσμένου όπως ήταν το πρώτο σχόλιο της παρουσιάστριας, Αθηναΐδας Νέγκα.

Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Κωνσταντίνου και Ελένης και χάρη στις επαναλήψεις εξακολουθεί να είναι λαοφιλής, μίλησε για τη σειρά -χωρίς όμως να αναφέρει το όνομά της- για τον χρόνο που περνά και δεν τα πάει καλά μαζί του αλλά και την εξωστρέφεια που του χάρισε το θέατρο.

Όπως ανέφερε, πιο μικρός ήταν εσωστρεφής αλλά αυτό άλλαξε και έγινε ανοιχτός με τους ανθρώπους χα΄ρη στα εκφραστικά μέσα που του δίδαξε το θέατρο. «Πιάνω εύκολα κουβέντα με τους ανθρώπους στον δρόμο. Το εμπνέω από το σχολείο να μου λένε τις ιστορίες τους οι άνθρωποι».

Χωρίς να γίνει ονομαστική αναφορά, μίλησε για τη σχέση αγάπης και μίσους που έχει με τη σειρά Κωνσταντίνου και Ελένης που τον καθιέρωσε ως Μάνθο Φουστάνο.

«Ισχύει αυτό. Σαφώς και δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχω παίξει σε επιτυχημένη σειρά και σε άλλες αλλα κυρίως σε αυτό. Εντάξει, το κάναμε, πολύ επιτυχημένη, δεν μπορώ να την υποτιμήσω, ούτε να την παραβλέψω ή να τη "φτύσω". Αλλά από εκεί και πέρα, οι δυνατότητές μου είναι πολύ πιο μπροστά από αυτή την κατάσταση. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα σε κατηγοριοποιούν σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και θεωρούν ότι "αυτό κάνει αυτός", ειδικά τηλεοπτικά» ανέφερε.

Ο ηθοποιός βέβαια παραδέχτηκε ότι του αρέσει η αποδοχή που εισπράττει από τους νέους που βλέπουν τώρα τη σειρά και τον αναγνωρίζουν παρότι αυτό του θυμίζει ότι ο χρόνος περνά.

«Ο χρόνος συνέχεια με χαστουκίζει και με ρίχνει κάτω με μπουνιές γιατί μάλλον δεν έχω καλή σχέση μαζί του. Δεν μου φαίνεται και μπορεί να πηγάζει από μία δικιά μου ενέργεια όμως το βιολογικό ρολόι λειτουργεί και έρχεται σε σύγκρουση. Ξενύχτι γίνεται αλλά όχι στον βαθμό που γινόταν. Έκανα clubbing και τώρα κάνω. Έχω εισπράξει πολύ μεγάλη αποδοχή από νεαρά άτομα και λέω "ρε παιδιά αυτό το σίριαλ έγινε όταν ήσασταν σχεδόν αγέννητοι". Μου αρέσει αλλά από την άλλη λέω κοίτα πώς περνάει ο χρόνος γιατί από τα παιδιά και τα σκυλιά μαθαίνεις» ανέφερε.

Για τις επιλογές των παραγωγών να πηγαίνουν εκ του ασφαλούς στα τηλεοπτικά προϊόντα είπε: «Η αγορά πρέπει να ανέβει, δεν μπορεί να είναι σε μετριότητα. Αυτός ο παραγωγός δεν έχει καταλάβει ότι η μόνη ασφάλεια στη ζωή είναι η ανασφάλεια. Οπότε αν στηρίζεται μόνο στην ασφάλεια δεν θα προχωρήσει ο ίδιος αλλά και δεν θα προχωρήσει και τους άλλους ανθρώπους. Με αυτόν τον γνώμονα μπορεί να προχωρήσει το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει ολική αποτυχία».

Όπως είπε έχει λίγους φίλους από τη δουλειά του διότι υπάρχει ανταγωνισμός.

«Το καβαλημένο καλάμι προφανώς το πέρασα, αλλά όχι σε βαθμό "τα θέλω όλα, θέλω παραπάνω, θέλω να με κοιτάνε κι όπου μπαίνω, να είμαι το επίκεντρο". Είναι ωραίο κάποιος να μαζεύω τα βλέμματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το κάνω αυτοσκοπό. Το γεγονός ότι θέλω παραπάνω εξέλιξη στους ρόλους, στα έργα που θα αναμετρηθώ, ναι. Εξέλιξη στο να μπαίνω και να είμαι ο άρχοντας, όχι. Θέλω να είμαι ερωτεύσιμος. Θεωρώ ότι τα έχω περάσει σε βαθμό ελέγξιμο από μένα» ανέφερε.

«Γνώρισα την επιτυχία σε μια ώριμη ηλικία και ίσως αυτό με βοήθησε, και οι φίλοι, στο να μην καβαλήσω περαιτέρω το καλάμι. Με είχαν σε μια ισορροπία, όσο μπορούσαν και το εισέπραττα για να μην το προχωρήσω» συμπλήρωσε.

«Οι φίλοι μου θα σου πούνε ότι είμαι επίμονος, πεισματάρης, δεν είμαι άμεσος και θέλω να το μελετήσω το θέμα, είναι λίγο ακραίες οι αντιδράσεις. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι εγωιστής, θα ήταν εγωιστικό να το πω!» είπε για τα ελαττώματά του ενώ αποκάλυψε ότι έχει μεγάλο θέμα με την ετυμολογία των λέξεων.

Πηγή: skai.gr

