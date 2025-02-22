Lady Gaga: Δωρεάν συναυλία στην Κοπακαμπάνα τον Μάιο

Η Lady Gaga επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει μία δωρεάν συναυλία στη διάσημη παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο στις 3 Μαΐου.

«Πέθαινα να έρθω να παίξω για εσάς εδώ και χρόνια. Ήμουν συντετριμμένη όταν αναγκάστηκα να ακυρώσω την προηγούμενη εμφάνισή μου πριν από χρόνια λόγω νοσηλείας. Η κατανόησή σας ότι χρειαζόμουν αυτόν το χρόνο για να αναρρώσω σήμαινε τα πάντα για μένα» δήλωσε η ποπ σταρ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τώρα επιστρέφω, νιώθω καλύτερα από ποτέ και δουλεύω σκληρά για να κάνω αυτό το σόου ένα από αυτά που δεν θα ξεχάσετε ποτέ» συμπλήρωσε.

Το 2017 ακύρωσε μια εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Rock in Rio λόγω έντονων πόνων που προκάλεσε το σύνδρομο ινομυαλγίας από το οποίο πάσχει. Τότε, ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι έπρεπε να επικεντρωθεί στην υγεία της.

Η εμφάνιση της Gaga στη φημισμένη παραλία σηματοδοτεί την έναρξη του «Todo Mundo no Rio», μιας νέας πρωτοβουλίας από την Bonus Track, που στόχο έχει να τονίσει τον αντίκτυπο της ψυχαγωγίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η Bonus Track γνωστή για τις κορυφαίες της διοργανώσεις όπως το φινάλε της περιοδείας «Celebration» της Madonna το 2024, τη συναυλία των Rolling Stones το 2006 και τις περιοδείες του Paul McCartney στη Βραζιλία από το 1990, αναλαμβάνει την παραγωγή σε συνεργασία με τη Live Nation. Η συναυλία, θα μεταδοθεί ζωντανά από τα τοπικά δίκτυα Multishow και το TV Globo.

Τον περασμένο Μάιο, η Madonna ολοκλήρωσε την περιοδεία της, με μία δωρεάν συναυλία στην εμβληματική παραλία, συγκεντρώνοντας περίπου 1,6 εκατομμύρια θεατές. Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Πάες (Eduardo Paes), ο οποίος επανεξελέγη πέρυσι έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί μια μεγάλη διεθνή συναυλία στην πόλη κάθε Μάιο. «Δεν έχω εισιτήρια για το σόου της Lady Gaga! Είναι ανοιχτό και δωρεάν!» αστειεύτηκε στο X, ενώ κοινοποίησε την ανακοίνωση της Gaga.

Σύμφωνα με το Variety, το νέο της άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «Mayhem» θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου.

