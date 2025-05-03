Στο Λος Άντζελες βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, όπως είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους εδώ και λίγες ημέρες, μέσα από τα social media ωστόσο, ένα απρόοπτο την περίμενε μιας και το κακό το μάτι την ακολούθησε όπως φαίνεται μέχρι την Αμερική.

Το απόγευμα του Σαββάτου η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα βίντεο, μέσα από το οποίο είπε πως έχασε τη βαλίτσα της στην πτήση για Αμερική, ενώ τόνισε πως στα επόμενα ταξίδια της θα έχει μαζί της το θυμιατό.

«Καλημέρα από το συννεφιασμένο Λος Άντζελες. Εχθές δεν έκανα story γιατί ήμουν νευριασμένη. Υπάρχει περίπτωση να πάω κάπου ταξίδι και να μην με φάνε ή να μην συμβούν τα χίλια μύρια; Άλλη φορά θα μπαίνω στο αεροπλάνο με θυμιατό. Έχασα τη βαλίτσα μου. Φοράω και τα ρούχα που φορούσα προχθές πριν πάω στην πτήση. Πάλι καλά που είχα στην τσάντα μου κάποια μακιγιάζ. Τώρα η φάση θα πήγαινε πλύνε βάλε, δεν ξέρω τι Θα γίνει μ’ αυτή την κατάσταση», είπε στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.