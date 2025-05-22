Miley Cyrus: Η ρήξη κύστης ωοθηκών και η περιπέτεια με την υγεία της που αποκάλυψε για πρώτη φορά (video)

Το 2023 της Miley Cyrus ξεκίνησε με μια απόφαση: να ξεπεράσει μια ρήξη κύστης στις ωοθήκες, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά βασανιστική».

Μια κύστη μπορεί να σπάσει (ρήξη κύστης), ελευθερώνοντας το περιεχόμενό της στην κοιλιακή χώρα ή να συστραφεί (συστροφή κύστης), δηλαδή να φράξει την παροχή αίματος στην ωοθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις προκαλεί έντονο πόνο, αλλά στην περίπτωση συστροφής ο πόνος είναι μεγαλύτερος.

Η 32χρονη νικήτρια τριών Grammy εμφανίστηκε στο «The Zane Lowe Show», όπου μίλησε με λεπτομέρειες για την περιπέτεια της υγείας της. Η γεννημένη στο Φράνκλιν του Τενεσί καλλιτέχνιδα είχε συνεργαστεί με τη νονά της, Ντόλι Πάρτον, για το τηλεοπτικό αφιέρωμα «Miley's New Year's Eve Party». Ωστόσο, για τη Miley Cyrus τίποτα δεν θα ήταν εύκολο και ευχάριστο.

Η τραγουδίστρια του «End of the World» ανέφερε ότι «είχα μια αρκετά τραυματική εμπειρία σε μια εκπομπή που έκανα με τον δημιουργό του SNL, Lorne Michaels». «Είχα ένα επείγον ιατρικό περιστατικό. Έπαθα ρήξη κύστης ωοθήκης και δεν ξέραμε ακριβώς τι συνέβαινε».

Μάλιστα, η καλλιτέχνιδα θεώρησε ότι έπρεπε το σόου να συνεχιστεί, παρά τα σοβαρά σωματικά συμπτώματα που είχε. «Ήταν αρκετά τραυματικό», αποκάλυψε η ίδια. Η τραγουδίστρια του «Slide Away» τόνισε ότι το να ανέβει στη σκηνή λόγω του προβλήματος ήταν, πραγματικά, δύσκολο για εκείνη. Στη συνέντευξη, μίλησε επίσης για τον αγώνα της να παραμείνει νηφάλια και τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε αυτό στην καθημερινότητά της.

«Έχεις έξι μήνες να νιώσεις ό,τι χρειάζεται. Μετά, ''ξαναχτίζεις'' τον εαυτό σου. Αυτό με σημάδεψε», παραδέχτηκε η τραγουδίστρια. Η ίδια είπε ότι πέρασε μια περίοδο με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, όμως πήρε τον χρόνο της και επανήλθε δυναμικά στα μουσικά δρώμενα.

Στην ίδια συνέντευξη, η Μάιλι Σάιρους μίλησε και για το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει στις φωνητικές χορδές της: «Έχω έναν μεγάλο πολύποδα στις φωνητικές χορδές. Μου έχει δώσει αυτό το ξεχωριστό χρώμα στη φωνή μου, αλλά κάνει πολύ δύσκολη την ερμηνεία. Είναι σαν να τρέχεις μαραθώνιο με βαράκια στους αστραγάλους», περιέγραψε.

Η Miley, η οποία πλέον είναι «καθαρή» εδώ και 10 χρόνια, έκανε χρήση μαριχουάνας και έπινε πολύ, δεν μετανιώνει για όσα πέρασε. Όπως τόνισε, η ζωή είναι όμορφη ακόμη και με τις δυσκολίες της…

Πηγή: skai.gr

