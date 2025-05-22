Εξι χρόνια μετά τον πολιτικό γάμο τους και αφού γύρισαν όλο τον κόσμο, ο Ευτύχης Μπλέτσας και η Ηλέκτρα Αστέρη παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής Happy Traveller ανήρτησε στο Instagram μια φωτογραφία τους από την τελετή, μπροστά στα σκαλιά της εκκλησίας, με την Ηλέκτρα ντυμένη νυφούλα και τους δυο τους να χαμογελούν πλατιά.

«Παντρεύτηκαμε και σε εκκλησία! Θέλαμε να το κάνουμε καιρό. Έγινε κι αυτό λοιπόν!» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης ο Ευτύχης Μπλέτσας, ανακοινώνοντας το ευτυχές γεγονός.

Φωτογραφία του γάμου μέσα από την εκκλησία ανέβασε στους λογαριασμούς της και η Ηλέκτρα, γράφοντας συγκινημένη «μια μέρα ξεχωριστή για εμάς που θα μας ενώσει. ΠΑΛΙ!»

«Γνωριστήκαμε.

✈️Ταξιδέψαμε.

🐕Γίναμε οικογένεια όταν βρήκαμε τον Ηρακλή στο δρόμο.

Κι άλλα ταξίδια.

Παντρεύτηκαμε με πολιτικό.

Κάναμε παιδιά.

Συνεχίσαμε τα ταξίδια.

Και τώρα ήρθε η ώρα για τον θρησκευτικό.

👩‍❤️‍💋‍👨Μια μέρα ξεχωριστή για εμάς που θα μας ενώσει. ΠΑΛΙ!

Μετά από 13 χρόνια και όλα αυτά που έχουμε περάσει, πάλι διαλέγω εσένα.

Πάλι.

Εσένα.

Στο άπειρο και ακόμη παραπέρα αγάπη μου!

Το πιο ωραίο ταξίδι που έχω κάνει στη ζωή μου, δεν ήταν σε χώρα. Ήταν η σχέση μας.Καλό υπόλοιπο μας εύχομαι!» έγραψε η Ηλέκτρα Αστέρη.



