Η Κιμ Καρντάσιαν τα κατάφερε. Είναι και επίσημα δικηγόρος. Η διάσημη τηλεπερσόνα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική μετά από 6 χρόνια προσπαθειών (εύγε Κιμ), αλλά οι θαυμαστές της την «τρολάρουν».

Η 44χρονη τηλεπερσόνα γιόρτασε το επίτευγμά της με μια τελετή -όπου ήταν η μόνη φοιτήτρια- και μοιράστηκε με υπερηφάνεια το βίντεο στο Instagram, αλλά πολλά σχόλια των followers της δεν ήταν κολακευτικά. Οι χρήστες των social media σχολίαζαν και την «πείραζαν» που χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνο για να ολοκληρώσει ένα τριετές πρόγραμμα.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών απαθανατίστηκε να κάθεται σε μια εξέδρα, φορώντας ένα γκρι τοπ, μαύρη μίνι φούστα και ένα μπεζ καπέλο αποφοίτησης, ενώ οι μέντορές της έβγαζαν λόγους που την επαινούσαν και η οικογένεια και τα παιδιά της παρακολουθούσαν.

Η Kardashian δεν παρακολούθησε παραδοσιακή Νομική Σχολή. Στην Καλιφόρνια, τα άτομα μπορούν να γίνουν δικηγόροι ολοκληρώνοντας ένα τετραετές πρόγραμμα μελέτης δικηγορικού γραφείου (LOSP), αντί να πάνε σε Νομική Σχολή. Εξακολουθεί να χρειάζεται να περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, αλλά για την Κιμ αυτό είναι… παιχνιδάκι. Ο Van Jones του CNN εμφανίστηκε επίσης στην τελετή, επαινώντας την για τις προσπάθειές της στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

Η Κιμ πλησίασε στο βήμα για να παραλάβει το δίπλωμά της, καθώς τα παιδιά της την παρακολουθούσαν και ήταν περήφανα για τη μητέρα τους. Υπήρξαν και κάποιοι χρήστες, οι οποίοι έδειξαν μεγαλύτερη κατανόηση, με κάποιον να γράφει: «’’Έχτιζε’’ skims, μεγάλωνε παιδιά, διοικούσε μια αυτοκρατορία και σπούδαζε νομικά... Την υποστηρίζω».

