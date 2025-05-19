Φωτιά στα… κόκκινα για την Kylie Jenner: Ωραίο το στρινγκ μπικίνι της και οι πόζες της το ίδιο… (φωτό)

Η Kylie Jenner πόζαρε σέξι με ένα κόκκινο στρινγκ μπικίνι, καθώς έκανε διακοπές με τα δύο παιδιά της και την αδελφή της ως supermodel.

Η διάσημη τηλεπερσόνα ανέδειξε τις καμπύλες της με ένα μπικίνι Chanel, αξίας 10.000 δολαρίων, διακοσμημένο με στρας, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού της στις νήσους Τερκς και Κέικος (Turks and Caicos).

Η μεγιστάνας του μακιγιάζ έκανε διακοπές στην Καραϊβική με τα δύο της παιδιά και την αδελφή της, Kendall Jenner. Οι Νήσοι Τερκς και Κέικος (Turks and Caicos) διαθέτουν μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της υφηλίου και ένα κλίμα που τις κάνει ιδανικούς προορισμούς για διακοπές όλους τους μήνες του χρόνου. Η Kylie δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

H σύντροφος του Timothee Chalamet -πρόσφατα έκαναν και επίσημα το ντεμπούτο τους ως ζευγάρι- φαίνεται να διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.

Η Κάιλι Τζέννερ έγινε μια επιτυχημένη μεγιστάνας της ομορφιάς λανσάροντας τη μάρκα της, Kylie Cosmetics, σε μια συμφωνία συνεργασίας με τη Seed Beauty το 2015. Επενδύοντας στην τάση των lip kit με μόλις 250.000 δολάρια από τις εμφανίσεις της ως μοντέλο, «έχτισε» μια τεράστια αυτοκρατορία που πλέον ξεπερνά τα 800 εκατ. δολάρια.

