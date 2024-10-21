Η Kylie Jenner εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στο Academy Museum Gala στο Λος Άντζελες. Η 27χρονη σταρ του ριάλιτι φόρεσε ένα ημιδιαφανές φόρεμα και έκανε τη διαφορά. Ήταν από τις πιο καλοντυμένες, «σβήνοντας τις αδερφές της, Kendall Jenner και Kim Kardashian.

Μπαίνοντας στο Instagram, μια μέρα μετά την εκδήλωση, η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics έγραψε στην ανάρτησή της: «Thierry mugler 1998 couture, για μια πολύ ξεχωριστή βραδιά με τις αδερφές…».

Η Kylie ανέδειξε την απίστευτη σιλουέτα της με το ημιδιαφανές στενό φόρεμά της, το οποίο είχε μια μακριά μαύρη φούστα με ζώνη. Εν τω μεταξύ, η Kylie ήταν μαζί με τις αδελφές της, Kendall Jenner και Kim Kardashian.

Από την πλευρά της, η Kendall Jenner φόρεσε ένα φόρεμα Schiaparelli με κοψίματα στο στήθος, ενώ η Kim Kardashian επέλεξε για την περίσταση έναν βίντατζ λευκό κορσέ.

Πηγή: skai.gr

