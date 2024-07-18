Η Kylie Jenner επιδεικνύει τις διάσημες καμπύλες της, διαφημίζοντας μια νέα σειρά με μαγιό. Ωστόσο, όταν η ίδια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι θαυμαστές της άρχισαν να σχολιάζουν πόσο αδύνατη δείχνει.

Ένας θαυμαστής την κατηγόρησε ότι υποστηρίζει «μη ρεαλιστικά πρότυπα σώματος», ενώ ένας άλλος της επιτέθηκε, γράφοντας: «Κλαίει για τους ανθρώπους που μιλούν για την εμφάνισή της, αλλά συνεχώς δείχνει τον εαυτό της με προκλητικούς τρόπους».

Παρόλα αυτά -ευτυχώς για την ίδια- τα θετικά σχόλια ήταν περισσότερα, καθώς οι θαυμαστές της τη χαρακτήρισαν πανέμορφη, ενώ ένας χρήστης έγραψε: «Πόσο ‘’καυτή’… Υπέροχη θεά». Η μητέρα δύο παιδιών έκανε διακοπές στη Ρώμη με την οικογένειά της πριν από λίγες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.