Kylie Jenner: Ποζάρει με το μικροσκοπικό μπικίνι της και απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα (φωτό)

«Είσαι θεά», έγραψε ένας θαυμαστής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram 

Kylie Jenner

Η Kylie Jenner επιδεικνύει τις διάσημες καμπύλες της, διαφημίζοντας μια νέα σειρά με μαγιό. Ωστόσο, όταν η ίδια δημοσίευσε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, οι θαυμαστές της άρχισαν να σχολιάζουν πόσο αδύνατη δείχνει.

Kylie Jenner

Ένας θαυμαστής την κατηγόρησε ότι υποστηρίζει «μη ρεαλιστικά πρότυπα σώματος», ενώ ένας άλλος της επιτέθηκε, γράφοντας: «Κλαίει για τους ανθρώπους που μιλούν για την εμφάνισή της, αλλά συνεχώς δείχνει τον εαυτό της με προκλητικούς τρόπους».

Kylie Jenner

Παρόλα αυτά -ευτυχώς για την ίδια- τα θετικά σχόλια ήταν περισσότερα, καθώς οι θαυμαστές της τη χαρακτήρισαν πανέμορφη, ενώ ένας χρήστης έγραψε: «Πόσο ‘’καυτή’… Υπέροχη θεά». Η μητέρα δύο παιδιών έκανε διακοπές στη Ρώμη με την οικογένειά της πριν από λίγες ημέρες. 

Kylie Jenner

