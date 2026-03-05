Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η έκτρωση στην εφηβεία και ο βίαιος σύντροφος

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ένα από τα πιο οδυνηρά κεφάλαια της ζωής της, λέγοντας ότι έκανε έκτρωση όταν ήταν έφηβη, ενώ βρισκόταν σε σχέση με έναν βίαιο σύντροφο. Στο νέο της αποκαλυπτικό βιβλίο απομνημονευμάτων «You With the Sad Eyes: A Memoir», η 54χρονη ηθοποιός περιγράφει ότι ανακάλυψε πως ήταν έγκυος όταν ήταν 19 ετών.

«Στα τέλη Απριλίου του 1991 έμεινα έγκυος. Θέλω να αποστρέψω το βλέμμα μου από όσα συνέβησαν, αλλά όλα είναι καταγεγραμμένα στο ημερολόγιό μου», γράφει, σύμφωνα με το «People». Για την ίδια, οι αναμνήσεις παραμένουν πολύ επώδυνες για να τις ξαναθυμηθεί. «Μερικές φορές δεν νομίζω ότι αξίζει», γράφει.

Στο βιβλίο, η Άπλγκεϊτ περιγράφει μια μακροχρόνια σχέση με έναν άνδρα -δεν αποκαλύπτει το όνομά του- και τον οποίο κατηγορεί ότι την υπέβαλε σε χρόνια σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ελέγχοντας ακόμη και τι φορούσε και τι έτρωγε.

Η ηθοποιός θυμάται πως η μητέρα της την παρακαλούσε να φύγει μακριά από αυτόν. Αποκαλύπτει, επίσης, ότι μέσα σε 24 ώρες από τη στιγμή που έμαθε ότι ήταν έγκυος, η ήδη εύθραυστη σχέση της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο, περιγράφοντας στο βιβλίο της ότι πήρε μια «βίαιη τροπή».

Μετά από αυτή την αναταραχή πήρε την απόφαση να διακόψει την εγκυμοσύνη. «Είμαι έγκυος και σκοτώνω το παιδί μου. Σκέφτομαι πού στο διάολο μπορώ να πάω για να συνέλθω από έναν φόνο…», έγραψε τότε στο ημερολόγιό της.

«Η οικογένειά του θα με μισήσει όταν μάθουν ότι σκότωσα το μέλος της οικογένειάς τους, γιατί δεν πιστεύουν στην έκτρωση. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτό το παιδί γιατί έχω δουλειά να κάνω για να διασκεδάσω αυτόν τον κόσμο. Άλλωστε, δεν μπορώ… τώρα».

Η ηθοποιός -που σήμερα είναι μητέρα της 15χρονης κόρης της, Sadie- κατέγραψε αργότερα και τις σωματικές και συναισθηματικές συνέπειες της διαδικασίας σε μια άλλη ειλικρινή καταγραφή μετά την έκτρωση. «Αυτό δεν μου αφήνει χρόνο να συνειδητοποιήσω τι έχω κάνει», πρόσθεσε η Άπλγκεϊτ. «Και μάλλον αυτό είναι το καλύτερο προς το παρόν».

Η βαθιά προσωπική αυτή εξομολόγηση έρχεται μετά από άλλες αποκαλύψεις στα απομνημονεύματά της σχετικά με την τεράστια πίεση που ένιωθε για την εμφάνισή της κατά τα χρόνια που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Married...with Children». Η ηθοποιός, που υποδυόταν την Κέλι Μπάντι σε όλες τις 11 σεζόν της σειράς, είπε ότι στο απόγειο της επιτυχίας της σχεδόν δεν έτρωγε.

Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με τη σωματοδυσμορφική διαταραχή ή αλλιώς δυσμορφοφοβία και την ανορεξία, εξηγώντας ότι οι δυσκολίες της εντάθηκαν καθώς ο χαρακτήρας της εξελισσόταν σε μια προκλητική και επαναστατική έφηβη. «Έσκαψα μόνη μου έναν λάκκο με αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί έπρεπε να είμαι αδύνατη», γράφει.

Η σειρά προβλήθηκε από το 1987 έως το 1997, καλύπτοντας την εφηβεία και τις αρχές της ενήλικης ζωής της, και η ίδια παραδέχεται ότι έκανε ακραία πράγματα για να διατηρήσει το βάρος της. Σε κάποιο σημείο περιγράφει τον εαυτό της ως «κόκαλο, κόκαλο, κόκαλο».

«Αν επρόκειτο να φάω κάτι τόσο “τεράστιο” όσο ένα μπέιγκελ, θα έβγαζα το εσωτερικό του και ίσως έτρωγα το μισό ή το μισό από το μισό. Αυτό θα ήταν η τροφή μου για ολόκληρη την ημέρα. Μερικές φορές τιμωρούσα τον εαυτό μου και δεν έτρωγα καθόλου. Οι ενδυματολόγοι στη σειρά έπρεπε πολύ συχνά να στενεύουν τα ρούχα μου. Ήμουν κόκαλο, κόκαλο, κόκαλο», είπε. Παραδέχεται, επίσης, ότι «ποτέ δεν ήταν ικανοποιημένη» καθώς τα ρούχα γίνονταν «πιο στενά» και «πιο κοντά» με τα χρόνια, ενώ συχνά εμφανιζόταν στο πλατό με μπικίνι, νιώθοντας άβολα όταν το κοινό αντιδρούσε έντονα.

Κοιτάζοντας πίσω σήμερα, λέει ότι νιώθει αμηχανία. «Η σειρά ήταν πράγματι υπερβολική και χυδαία και σήμερα δεν θα είχε καμία πιθανότητα να γυριστεί. Και αυτό είναι καλό: είναι ήδη αρκετά δύσκολο για τις νέες γυναίκες να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που δίνει τόση σημασία στην εμφάνιση». Παρά τις δυσκολίες, τονίζει ότι δεν κατηγορεί το καστ ή το συνεργείο για το πώς επηρέασε ο ρόλος την ψυχική της υγεία.

Τα απομνημονεύματά της κυκλοφορούν σε μια περίοδο που η Άπλγκεϊτ αντιμετωπίζει ίσως τη δυσκολότερη φάση της ζωής της, καθώς έχει αποκαλύψει ότι πλέον περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στο κρεβάτι λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε το 2021 και από τότε μιλά με ειλικρίνεια για το σωματικό και συναισθηματικό βάρος της ασθένειας.

