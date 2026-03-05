Σάλος με τη Λατόγια Τζάκσον: Η υπερβολικά αδύνατη εμφάνιση και οι φήμες για ανορεξία

Η εμφάνιση της Λατόγια Τζάκσον προκάλεσε για ακόμη μία φορά έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχία για την ιδιαίτερα λεπτή σιλουέτα της. Η 69χρονη καλλιτέχνις παρευρέθηκε στην κηδεία της Τόιγια Τζάκσον, νύφης του Jackie Jackson, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό, αλλά και τολμηρό μαύρο σύνολο.

Ωστόσο, η εμφάνισή της προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο διαδίκτυο. Πολλοί θαυμαστές επαίνεσαν το στιλ και τη διαχρονική της παρουσία, ενώ άλλοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το πόσο αδύνατη δείχνει. «Σε αγαπάμε, Toy. Ήρθε η ώρα να φας ένα σάντουιτς», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Ελπίζω να είναι καλά. Φαίνεται υπερβολικά αδύνατη».

Υπήρξαν όμως και υποστηρικτικές φωνές. «Πάντα ήταν πολύ λεπτή και εξακολουθεί να είναι όμορφη», έγραψε ένας θαυμαστής, καλώντας τους επικριτές να μην κρίνουν την εμφάνισή της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λατόγια Τζάκσον γίνεται αντικείμενο συζήτησης για το βάρος της. Τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε «viral» όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο η πολύ λεπτή της σιλουέτα προκάλεσε νέα κύματα σχολίων. Μετά τις αντιδράσεις, η ίδια απάντησε με ένα σύντομο και ασαφές μήνυμα προς τους θαυμαστές της: «Σας ακούω, σας βλέπω, σας στέλνω αγάπη και θέλω να πω: απολαύστε το Σαββατοκύριακο με θετικότητα».

Παρά το καθησυχαστικό ύφος, πολλοί ακόλουθοι συνέχισαν να εκφράζουν την ανησυχία τους, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Η έντονη συζήτηση γύρω από την εμφάνιση της τραγουδίστριας έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των διατροφικών διαταραχών και της ανορεξίας. Πρόκειται για μια σοβαρή ψυχική διαταραχή που σχετίζεται με τον φόβο αύξησης βάρους και την υπερβολικά περιορισμένη πρόσληψη τροφής.

Τα μυστηριώδη βίντεο από τον γιατρό

Πέρυσι, η τραγουδίστρια δημοσίευσε δύο βίντεο μέσα σε λίγες ημέρες στα οποία ανέφερε ότι βρίσκεται στο ιατρείο για εξετάσεις, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον λόγο.

«Είμαι ξανά στον γιατρό. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και τα αποτελέσματα να είναι καλά», είχε πει σε ένα από τα βίντεο. Λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε ξανά από το ιατρείο, λέγοντας: «Μαντέψτε πού βρίσκομαι αυτό το πρωί; Σωστά, πάλι εκεί. Κάνω συνεχώς εξετάσεις». Οι δηλώσεις αυτές τροφοδότησαν περαιτέρω τις εικασίες, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της.

