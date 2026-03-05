Η Νίκολα Κόκλαν του «Bridgerton»: Βαριέμαι τις συζητήσεις για τη σιλουέτα μου…

Η Νίκολα Κόκλαν απάντησε στις υποθέσεις ότι είναι «plus-size», αποκαλύπτοντας ότι είχε χάσει αρκετό βάρος όταν γύριζε τις γυμνές σκηνές της στη σειρά «Bridgerton». Η ηθοποιός δήλωσε ότι, παρόλο που συμμετείχε σε τέτοιες σκηνές, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να προωθήσει το «body positivity» (κίνημα υπέρ της αποδοχής της διαφορετικότητας του σωματότυπου) και θεωρεί ότι η υπερβολική συζήτηση γύρω από το σώμα της είναι «βαρετή».

Η Νίκολα αποκάλυψε στο περιοδικό «ELLE» ότι είχε χάσει αρκετό βάρος πριν γυρίσει τη «viral» γυμνή σκηνή της στην τρίτη σεζόν του «Bridgerton». Πρόσθεσε ότι στο παρελθόν «μισούσε» να μιλά με θαυμαστές που ήθελαν να επαινέσουν το σώμα της, επειδή αισθάνεται ότι αυτό υποβαθμίζει τη δουλειά που έχει κάνει για τον ρόλο της.

«Κάτι που λέω μερικές φορές και εκνευρίζει τον κόσμο είναι ότι δεν με ενδιαφέρει το body positivity. Όταν ήμουν παιδί, δεν το σκεφτόμουν ποτέ. Δεν κοιτούσα τους ηθοποιούς και να σκέφτομαι το σώμα τους. Οπότε πραγματικά δεν με νοιάζει. Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία παθιάζομαι. Αυτό δεν είναι ένα από αυτά… Είναι κάτι που αφορά άλλους, όχι εμένα», τόνισε η ίδια.

Αναφερόμενη στα σχόλια για το σώμα της στη σειρά, πρόσθεσε ότι όταν γυρίζονταν εκείνη η σεζόν γυμναζόταν πολύ και είχε χάσει αρκετό βάρος. Όπως είπε, της φάνηκε περίεργο που πολλοί εξακολουθούσαν να τη χαρακτηρίζουν «plus-size».

«Και μετά ο κόσμος μιλούσε για το ότι είμαι ‘’plus-size’’ και σκεφτόμουν: “Πόσο προβληματικό είναι το ότι εγώ θεωρούμαι η πιο μεγαλόσωμη γυναίκα που θέλετε να βλέπετε στην οθόνη;”», είπε με νόημα.

Θυμήθηκε επίσης ένα περιστατικό: «Θυμάμαι μια φορά μια κοπέλα, πολύ μεθυσμένη, σε μια τουαλέτα, να μου λέει: “Μου άρεσε το ‘’Bridgerton’’ λόγω του σώματός σου”. Και άρχισε να μιλά για το σώμα μου και εγώ σκεφτόμουν: “Θέλω να πεθάνω. Το μισώ τόσο πολύ…”. Είναι πραγματικά δύσκολο όταν δουλεύεις πάνω σε κάτι για μήνες, δεν βλέπεις την οικογένειά σου και αφιερώνεσαι πλήρως και στο τέλος όλα καταλήγουν στο πώς δείχνεις. Είναι τόσο βαρετό».

Η Νίκολα Κόκλαν μοιράστηκε επίσης μια σπάνια ματιά στη σχέση της με τον σύντροφό της, τον ηθοποιό Jake Dunn, λέγοντας: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Του στέλνω συνέχεια ενοχλητικά βίντεο και επικοινωνούμε συχνά μέσω FaceTime, αλλά είναι απασχολημένος. Πριν γίνουμε ζευγάρι, απλώς πίστευα ότι είναι ένας πραγματικά ταλαντούχος ηθοποιός. Μου αρέσει όταν οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους πράγματα να κάνουν».

Παρά τη φήμη που απέκτησε από το «Bridgerton» και τη σειρά «Derry Girls», η ίδια είπε ότι έχει προσπαθήσει πολύ να αποφύγει να την ταυτίσουν με έναν μόνο τύπο ρόλου. «Νιώθω πολύ τυχερή γι’ αυτό. Υπήρχε ο κίνδυνος, επειδή το ‘’Derry Girls’’ είχε τόσο ξαφνική επιτυχία… Ήταν απίστευτο, αλλά υπάρχει μια στιγμή που σκέφτεσαι: “Θα παίζω αυτόν τον χαρακτήρα για πάντα;” Ήμουν τυχερή που ήρθε το ‘’Bridgerton’’, γιατί ήταν αμέσως κάτι τελείως διαφορετικό».

