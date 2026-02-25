Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Είμαι πλέον καθηλωμένη στο κρεβάτι - Η μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλεγκεϊτ αποκάλυψε πως η καθημερινότητά της έχει αλλάξει δραματικά, καθώς είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη στο κρεβάτι της εξαιτίας της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία ανακοίνωσε τη διάγνωσή της το 2021, συνεχίζει να μιλά με ειλικρίνεια για τις σωματικές και ψυχικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «People», περιέγραψε πώς ο έντονος πόνος την αναγκάζει να περνά μεγάλο μέρος της ημέρας ξαπλωμένη.

Παρά τις δυσκολίες, η Άπλεγκεϊτ βρίσκει τη δύναμη να σηκώνεται για χάρη της 15χρονης κόρης της, Sadie. Όπως εξομολογήθηκε, επιμένει να τη συνοδεύει η ίδια στο σχολείο και στις δραστηριότητές της. «Θέλω να την πάω εγώ. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μόνη στιγμή που περνάμε οι δυο μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Λέω στον εαυτό μου: “Απλώς πήγαινέ την με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να ξαπλώσεις”. Και αυτό κάνω».

Η ίδια δεν ωραιοποιεί την πραγματικότητα: «Η ζωή μου δεν είναι τέλεια. Η ζωή των ανθρώπων, συγγνώμη για την έκφραση, είναι μερικές φορές χάλια. Γι’ αυτό είμαι όσο πιο ειλικρινής και αληθινή μπορώ».

Το βιβλίο-εξομολόγηση και το τραυματικό παρελθόν

Παράλληλα με τη μάχη της υγείας της, η Άπλεγκεϊτ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο «You With The Sad Eyes», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου. Στις σελίδες του βιβλίου, μιλά ανοιχτά για την ασθένειά της, τα παιδικά της χρόνια ως παιδί-σταρ, αλλά και για την κακοποίηση που υπέστη.

Η ηθοποιός, γεννημένη στην Καλιφόρνια, περιγράφει μια δύσκολη παιδική ηλικία, ρίχνοντας φως στην ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική κακοποίηση και την ανατροφή της από ανύπαντρη μητέρα. Η μητέρα της, η ηθοποιός Nancy Priddy, πάλευε με τον εθισμό στην ηρωίνη και είχε βίαιους συντρόφους. «Νομίζω ότι βίωσα τη χειρότερη περίοδο από τα 3 έως τα 7 μου χρόνια», είπε. «Να βλέπεις τη μαμά σου να κλαίει στο πάτωμα και να μην σε φροντίζει κανείς, αυτό μένει μέσα σου».

Η Άπλεγκεϊτ αναφέρθηκε, επίσης, σε βίαιες σχέσεις που είχε στη ζωή της, αλλά και στον πρώην σύντροφό της, Lee Grivas, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2008. Σε επεισόδιο του podcast της «MeSsy», μίλησε ανοιχτά για την απώλεια και τον πόνο που τη σημάδεψε.

Πρόσφατα, μοιράστηκε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια με τη μητέρα της, γράφοντας: «Η μαμά μου. Με αγαπούσε και ήξερα ότι με αγαπούσε. Πάντα ένιωθα ασφαλής μαζί της». Προαναγγέλλοντας το βιβλίο της, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους εκατομμύρια θαυμαστές της: «Δεν υπάρχει πλέον χώρος για μισόλογα. Όλα όσα λέω είναι αληθινά, απλά και πραγματικά. Είμαι επιτέλους ελεύθερη να δείξω τον αληθινό μου εαυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.