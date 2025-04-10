Kristen Bell: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή συνήθεια που λατρεύει όλη η οικογένειά της για καλύτερο ύπνο

Η Kristen Bell δεν έχει κανένα πρόβλημα να μοιράζεται τα αγαπημένα της προϊόντα ομορφιάς, πρόσφατα την είδαμε να δείχνει την αδυναμία της στον ορό Advanced Night Repair της Estée Lauder μέσα από μια νέα καμπάνια. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο Elle, όπου μίλησε για αυτό το δημοφιλές βραδινό serum, αποκάλυψε και μερικά από τα μυστικά της για έναν καλύτερο ύπνο. Και μας έκανε να αναρωτηθούμε μήπως ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε και εμείς τη δική μας ρουτίνα.

Διαβάστε ακόμα : Boris Johnson: Πήγε με τα παιδιά σε safari park και δέχτηκε επίθεση από στρουθοκάμηλο!

Η ηθοποιός του Nobody Wants This μίλησε για το πώς χαλαρώνει μετά από μια γεμάτη μέρα:

«Αποδίδω καλύτερα όταν δίνω στο σώμα μου ένα σήμα ότι περνάω από τη δουλειά στο σπίτι ή από το δείπνο στον ύπνο. Προσπαθώ να μπαίνω στη σάουνα τα βράδια, με βοηθάει πάρα πολύ. Μετά το φαγητό, φτιάχνω μια ζεστή σοκολάτα από τη MoonBrew, που έχει μέσα reishi και χαμομήλι. Είναι μια συνήθεια που μου υπενθυμίζει ότι είναι ώρα να χαλαρώσω και να προετοιμαστώ για ύπνο. Τώρα το πίνουν και οι κόρες μου, γιατί ό,τι κάνω εγώ, το κάνουν κι αυτές».

Και μετά το χαλαρωτικό ρόφημα; Ώρα για μια δόση... ευρωπαϊκής παιδαγωγικής. «Φτιάχνω σε όλους μας μια ζεστή σοκολάτα μετά το δείπνο και μετά κάνουμε αυτό που οι Ευρωπαίοι λένε lüften. Είναι η ιδέα ότι τα παιδιά κοιμούνται καλύτερα στο κρύο. Αν έχεις δει ποτέ αυτά τα βίντεο, ντύνουν τα μωρά ζεστά και τα βάζουν να κοιμηθούν στο καρότσι, έξω στο μπαλκόνι. Συνήθως ανοίγω τα παράθυρα στο δωμάτιό μου και στο δωμάτιο των κοριτσιών μία-δύο ώρες πριν τον ύπνο.

Μετά, όταν ανεβαίνουν επάνω για να πλύνουμε δόντια, τους βάζω μια θερμοφόρα κάτω από το πάπλωμα. Όταν πάνε για ύπνο, κλείνω τα παράθυρα. Έχει μια ωραία παγωνιά στο δωμάτιο, και όλοι κοιμόμαστε πολύ καλύτερα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.