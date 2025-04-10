Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, αντέδρασε στις φήμες ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Μπαράκ, οδεύουν προς διαζύγιο, κάνοντας λόγο για αχαλίνωτες εικασίες σχετικά με την απόφασή της να χαρεί τη νεοαποκτηθείσα ανεξαρτησία της.

Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα μίλησε στη Σοφία Μπους για ένα επεισόδιο του podcast της ηθοποιού «Work in Progress», όπου εξήγησε ότι οι αποφάσεις της να απουσιάσει από την κηδεία του Τζίμι Κάρτερ και την τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ήταν απλώς «προσωπικές επιλογές» που έκανε για τον εαυτό της.

Και είναι αλήθεια ότι η απουσία της από αυτές τις πολιτικές εκδηλώσεις «έθρεψε» τις φήμες για διαζύγιο, ενώ σε αυτές συνέβαλε και η παραδοχή του Μπαράκ Ομπάμα την περασμένη εβδομάδα ότι είχε βρεθεί σε ένα «βαθύ χάσμα» με τη σύζυγό του.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι μία ώριμη γυναίκα που απλώς παίρνει κάποιες αποφάσεις για τον εαυτό της; Έτσι δεν είναι;», αναρωτήθηκε η Μισέλ Ομπάμα και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έκανα μία επιλογή για τον εαυτό μου και κατέληξαν να υποθέσουν ότι εγώ και ο σύζυγός μου θα χωρίσουμε».

Η Μισέλ Ομπάμα ανέφερε ότι προσπαθεί να ξεφύγει από τη νοοτροπία του «καλού παιδιού» που ευχαριστεί τους πάντες. «Αναρωτιόμαστε ‘’Τι κάνω; Για ποιον το κάνω αυτό;’’ Και αν αυτό δεν ταιριάζει με τα στερεότυπα του τι πιστεύει ο κόσμος ότι πρέπει να κάνουμε, τότε το χαρακτηρίζουν αρνητικά και τρομερά», τόνισε, καταλήγοντας η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα -με τους διάσημους του Χόλιγουντ να είναι φίλοι τους- γνωρίστηκαν ως νεαροί δικηγόροι που εργάζονταν στην ίδια εταιρεία στο Σικάγο το 1989. Μάλιστα, γιόρτασαν την 32η επέτειο γάμου τους τον περασμένο Οκτώβριο, με τους θαυμαστές τους να «εκστασιάζονται». Οι ίδιοι είχαν μοιραστεί και μια φωτογραφία τους σε ένα μουσείο στη Νέα Υόρκη.

Πολλά διεθνή μέσα έχουν γράψει κατά καιρούς ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι «άτακτος», κυρίως με το γυναικείο φύλο. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, η Τζένιφερ Άνιστον αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσίως -ως «απολύτως αναληθείς»- τους ισχυρισμούς ενός αμερικανικού κουτσομπολίστικου περιοδικού ότι εκείνη και ο Μπαράκ είχαν σχέση, κάνοντας τη Μισέλ να αισθανθεί «προδομένη».

Ωστόσο, το πράγμα δεν σταμάτησε εκεί και υπήρξε συνέχεια. Οι οικοδεσπότες ενός δημοφιλούς podcast ανέφεραν ότι οι Ομπάμα ζούσαν χωριστές ζωές, ενώ εκείνος και η Άνιστον είχαν μια ολοκληρωμένη σχέση. «Τον έχω συναντήσει μια φορά. Γνωρίζω τη Μισέλ περισσότερο από αυτόν», ήταν η απάντηση της Τζένιφερ Άνιστον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.