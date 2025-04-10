Με αφορμή μια φωτογραφία από πρόσφατο ταξίδι της στο Ντουμπάι και μετά τα δημοσιεύματα για τα διαβόητα Porta Potty σεξ πάρτις στο εμιράτο, η Ιωάννα Τούνη απάντησε για τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι είναι ανάμεσα στις Ελληνίδες μοντέλα και influencers που συμμετέχουν σε αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ.

Η γνωστή influencer απάντησε σε σχόλιο follower της και ουσιαστικά αρνήθηκε κατηγορηματικά την συμμετοχή της σε αυτά.

«Πες μου σε παρακαλώ πως είναι ψέματα ότι συμμετέχεις σε αυτά τα όργια που γίνονται στο Ντουμπάι για να παίρνεις λεφτά» έγραψε μία χρήστρια κάτω από την φωτογραφία της στο Instagram, με την Ιωάννα Τούνη να απαντά: «Κάπως κωμικοτραγικό που υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι έχω ανάγκη να συμμετέχω σε οτιδήποτε αντίστοιχο».

Η υπόθεση αυτών των πάρτι άρχισε να ερευνάται μετά την σοκαριστική περιπτωση ένος 20χρονου μοντέλου από την Ουκρανία, που αγνοούνταν για σχεδόν 10 ημέρες, αφού είχε πάει σε πάρτι σε ξενοδοχείο, όπου την είχαν προσκαλέσει δύο άντρες που συστήθηκαν ως εκπρόσωποι του χώρου του μόντελινγκ. Το κορίτσι βρέθηκε στην άκρη του δρόμου, άγρια χτυπημένη και ετοιμοθάνατη. .

Τα πάρτι ονομάζονται porta potty (σημαίνει ουσιαστικά τη μεταμόρφωση μιας γυναίκας σε «ανθρώπινη τουαλέτα») και διοργανώνονται από Άραβες σεΐχηδες και εκατομμυριούχους, υπό άκρα μυστικότητα και σκοτεινές συνθήκες, σε υπερπολυτελείς βίλες ή πάνω σε σκάφη.

Νεαρά κορίτσια - μοντέλα του Only Fans και διάσημες influencers με πολυτελές lifestyle αλλά και μοντέλα και απλές κοπέλες - προσκαλούνται να συμμετέχουν σε αυτά σε σεξ πάρτι, έναντι πολλών χρημάτων, με την «υποχρέωση» να δεχθούν να ικανοποιήσουν κάθε βίτσιο των διοργανωτών, όσο επικίνδυνο ή εξευτελιστικό και αν είναι.

Εκτός από τα κάθε είδους σεξουαλικά βίτσια και ακρότητες, στα πάρτι αυτά, οι άντρες καλεσμένοι μπορούν να χτυπήσουν, να εξευτελίσουν ακόμα και βασανίσουν φρικτά τα κορίτσια (πχ, τους βγάζουν τα δόντια και άλλα πολύ χειρότερα).

Σύμφωνα με τον κύριο Μπαλάσκα, «το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώθηκε από την Interpol, με στοιχεία που είχε πάρει από την Αστυνομία του Ντουμπάι, για περίπου 4-6 περιπτώσεις Ελληνίδων που συμμετείχαν σε αυτά τα πάρτι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.