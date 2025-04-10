Το Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα πως αναμένει ότι θα αποκομίσει οικονομικά οφέλη ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ χάρη στην άφιξη της Τζένιφερ Λόπεζ για μία συναυλία που θεωρείται ως η σημαντικότερη που οργανώνεται σε αυτήν τη χώρα της Κεντρικής Ασίας μετά την ανεξαρτησία της το 1991.

Η εμφάνιση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού, ηλικίας 55 ετών, έχει προγραμματιστεί για την 1η Αυγούστου στην Αστάνα, την πρωτεύουσα που βρίσκεται στις στέπες του Καζακστάν, της ένατης μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και την Κίνα.

Σημάδι της σημασίας που έχει η συναυλία αυτή, την εκδήλωση επικοινώνησε η κεντρική υπηρεσία Επικοινωνίας του προέδρου του Καζακστάν και υψηλόβαθμοι πολιτικοί αξιωματούχοι ερωτήθηκαν για το θέμα.

Σύμφωνα με μία πηγή από το περιβάλλον του προέδρου, η συναυλία αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 15.000 ξένους και να φέρει περισσότερα από 6,5 δισεκατομμύρια τέγκε (περίπου 11,3 εκατομμύρια ευρώ) που θα ξοδευτούν σε ξενοδοχεία και στην εστίαση, όπως και 400 εκατομμύρια τέγκε στον προϋπολογισμό της πόλης.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, μετά την ανεξαρτησία της χώρας μας (σ.σ από την ΕΣΣΔ το 1991) που μια συναυλία αυτού του επιπέδου πραγματοποιείται», δήλωσε ο Μάλικ Χασένοφ, ένας εκ των διοργανωτών.

Οι συναυλίες ξένων αστέρων είναι αρκετά σπάνιες στο Καζακστάν, με τη χώρα να είναι «πολύ απομακρυσμένη από άποψης υλικοτεχνικής υποδομής» και «για να έρθει κανείς στη χώρα μας θέλει χρόνο», είπε χθες ο υφυπουργός Τουρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

