Klavdia: Το μάθημα που πήρε από τους γονείς της, η γιαγιά Κλαυδία και η Eurovision μέσα της

Για ένα κορίτσι μόλις 22 ετών, δεν είναι σίγουρα εύκολο να διαχειριστεί ένα τέτοιο βάρος. Να εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα σε ένα διεθνή διαγωνισμό και να σκίζει. Η Klavdia όμως σίγουρα δεν είναι ένα τυπικό κορίτσι της ηλικίας της. Και σίγουρα ξεχωρίζει για πολλά και όχι μόνο για το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της που το ξέραμε και από τη συμμετοχή της και τη νίκη της στο The Voice.

Μόλις λίγες μέρες μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη και την εφημερίδα Παραπολιτικά για όλα τα συναισθήματά της αλλά και για την οικογένειά της και τα μαθήματα που πήρε από εκείνους από μικρή.

«Μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά ακόμη δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Δέχομαι πολλή αγάπη, τα μηνύματα που λαμβάνω είναι καταιγιστικά, σε σημείο που δεν έχω καθίσει να σκεφτώ τι ήταν όλο αυτό που συνέβη», δήλωσε η Κλαυδία και πρόσθεσε: «Το διάστημα από τον ελληνικό τελικό, στα τέλη Γενάρη, μέχρι σήμερα ήταν πολύ γεμάτο, με πολλή δουλειά και προσπάθεια από όλη την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενη που μέσα από την Αστερομάτα και την εμφάνισή μας στον διαγωνισμό έκανα πολλούς ανθρώπους να συγκινηθούν, είτε μιλούν ελληνικά είτε όχι, και να ταυτιστούν με το συναίσθημα και τη μουσική μας».

Πώς ήταν για εκείνη όμως όλη αυτή η εμπειρία;

«Σίγουρα απόλαυσα την εμπειρία της Eurovision. Είναι τεράστιο και δύσκολα περιγράφεται με λόγια ένας καλλιτέχνης να εκπροσωπεί τη χώρα του σε έναν διαγωνισμό, να ανεβαίνει σε μια τέτοια σκηνή, με εκατομμύρια μάτια από διάφορες χώρες στραμμένα πάνω του, και να έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς ανθρώπους, μουσικές και κουλτούρες. Ήταν δημιουργικό, κι ας ήταν φουλ απαιτητικό. Ήταν μια εμπειρία ζωής και μια εμπειρία μουσικής που θα θυμάμαι πάντα».

Φυσικά, η Klavdia αναφέρθηκε και στην οικογένειά της και τη συνονόματη γιαγιά Κλαυδία που είναι πέραν πάσης αμφιβολίας η μεγαλύτερη θαυμάστριά της:

«Η οικογένειά μου είναι ποντιακής καταγωγής. Ήρθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση το 1991. Δυσκολεύτηκαν πολύ να χτίσουν τη ζωή τους εδώ, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Από αυτούς πήρα το παράδειγμα και έμαθα να δουλεύω σκληρά και να μην το βάζω κάτω για να επιτυγχάνω τους στόχους μου. Η μητέρα μου ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε πρώτη το χάρισμα της φωνής μου και από τη γιαγιά Κλαυδία έχω πάρει την αγάπη για την παράδοση» είπε η Klavdia μιλώντας για τους δικούς της και συνέχισε:

«Η γιαγιά μου, το όνομα της οποίας έχω πάρει, είναι ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της ζωής μου, όπως και όλη μου η οικογένεια. Έχω μεγαλώσει σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, με τους γονείς, τα αδέρφια και τους παππούδες μου να με στηρίζουν και να με ενθαρρύνουν να κυνηγήσω το όνειρό μου όλα αυτά τα χρόνια».

Τι σημαίνει για σένα ο Πόντος;

«Η γιαγιά Κλαυδία μού έχει πει ιστορίες, μου έχει πει για την οικογένειά της, πώς εκπατρίστηκαν και πήγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι γονείς μου γεννήθηκαν και έζησαν εκεί μέχρι μια ηλικία και ήρθαν στην Ελλάδα, όπως προανέφερα. Οι αξίες και τα ιδανικά του ποντιακού Ελληνισμού υπάρχουν στο αξιακό μου σύστημα, είναι κομμάτι μου, καθώς μεγάλωσα και γαλουχήθηκα με αυτά. Είμαι υπερήφανη για τις ποντιακές ρίζες μου και τις τιμώ και μέσα από τη μουσική μου».

