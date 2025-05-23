Ο γκουρού πίσω από τη νέα εμφάνιση της Kris Jenner είναι ο περιζήτητος πλαστικός χειρουργός Dr. Steven Levine, όπως μεταδίδει το Page Six.

Η 69χρονη «εγκέφαλος» της οικογένειας Καρντάσιαν πρόσφατα μπερδεύτηκε από θαυμαστές με την 29χρονη κόρη της, σούπερ μόντελ Κένταλ Τζένερ, σύμφωνα με το Page Six, πυροδοτώντας εικασίες ότι μπορεί να προχώρησε σε χειρουργική βοήθεια.

Στην πραγματικότητα, η λάμψη είναι τόσο εντυπωσιακή, που πηγές είπαν ότι και άλλοι χειρουργοί προσπαθούν ακόμη και να πάρουν τα εύσημα πίσω από την εμφάνισή της.

Αλλά ένας εκπρόσωπος της Jenner επιβεβαίωσε ότι ο Levine ήταν ο «μάγος» πίσω από τη φρέσκια εμφάνισή της, προσθέτοντας ότι: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Δρ. Steven Levine έκανε την πρόσφατη αλλαγή στην Kris Jenner»

Ο δεξιοτέχνης του λίφτινγκ προσώπου, Levine, με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει γίνει ο αγαπημένος χειρουργός των αστέρων του Χόλιγουντ για τις φυσικές βελτιώσεις που κάνει στο πρόσωπο, καθώς και στο στήθος και το σώμα.

Πηγή: skai.gr

