Billy Joel: Ακύρωσε τις συναυλίες του - Αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει εγκεφαλική πάθηση

Ο Μπίλι Τζόελ (Billy Joel) ανακοίνωσε την ακύρωση των επερχόμενων συναυλιών του αφού αποκάλυψε ότι παλεύει με μία εγκεφαλική πάθηση.

Ο 76χρονος μουσικός ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση στο Instagram την Παρασκευή ότι έχει διαγνωστεί με υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης (NPH).

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, οι πρόσφατες συναυλίες έχουν επιδεινώσει τα συμπτώματα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα με την ακοή, την όραση και την ισορροπία.

Ο Τζόελ αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε στοχευμένη φυσικοθεραπεία, όπως του έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός του και του έχει συστήσει να απέχει από τα shows κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανάρρωσης, σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση.

«Λυπάμαι ειλικρινά που απογοητεύω το κοινό μας και ευχαριστώ για την κατανόηση», ανέφερε ο Τζόελ.

Ο θρυλικός μουσικός εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για τη φροντίδα που λαμβάνει και ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τη συνεχή υποστήριξή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.