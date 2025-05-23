Ένα νέο βιβλίο βασισμένο στη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι αναμένεται να συγκλονίσει τον κόσμο της showbiz, καθώς αποκαλύφθηκε το κρυφό του παιδί. Ο frontman των Queen είχε μια κόρη που κρατήθηκε μακριά από τη δημόσια εικόνα του.

Η ύπαρξή της ήταν γνωστή μόνο στον πολύ στενό κύκλο του, συμπεριλαμβανομένων των γονιών και της αδερφής του. Τα μέλη του συγκροτήματος του Φρέντι γνώριζαν επίσης, καθώς και ο έρωτας της ζωής του, η Μαίρη Όστιν.

Το βιβλίο, με τίτλο «Αγάπη, Φρέντι», περιγράφει λεπτομερώς πώς το παιδί συνελήφθη κατά λάθος κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής σχέσης με τη σύζυγο ενός στενού φίλου του Φρέντι το 1976. Η κόρη του, η οποία είναι τώρα 48 ετών, ζει στην Ευρώπη όπου εργάζεται ως επαγγελματίας γιατρός.

Η κόρη του είναι, επίσης, τώρα μητέρα, γεγονός που καθιστά τον Φρέντι παππού μετά θάνατον. Η γυναίκα μίλησε ανοιχτά για να διηγηθεί τη συγκλονιστική της ιστορία στη σεβαστή βιογράφο της ροκ, Λέσλι-Αν Τζόουνς.

Περιέγραψε λεπτομερώς πώς μεγάλωσε σε μια στοργική οικογένεια, αλλά πάντα ήξερε ότι το μουσικό είδωλο ήταν ο πατέρας της. Πριν πεθάνει από πνευμονία που προκλήθηκε από AIDS το 1991, ο Φρέντι έδωσε στην κόρη του 17 τόμους με τα προσωπικά του ημερολόγια.

Η κόρη του τα κρατούσε μυστικά για χρόνια, αλλά τώρα τα παρέδωσε στην Τζόουνς και αποτελούν τη βάση του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που συνελήφθη κατά λάθος κατά τη διάρκεια ενός φλερτ. Η είδηση ​​αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο σοκ στους θαυμαστές του Φρέντι, καθώς κανείς δεν είχε υπονοήσει την ύπαρξη ενός κρυφού παιδιού.

Ο Φρέντι είχε αρκετές σχέσεις με άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της Μαίρης Όστιν. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 24, μια περίοδο πριν γίνει διάσημος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.