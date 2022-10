Κλασσικοί παππούδες Κερτ Ράσελ και Γκόλντι Χόουν – Ντύθηκαν βασιλιάδες για χάρη της εγγονής τους

Αν και Χολυγουντιανοί σταρ, η Γκόλντι Χοουν και ο Κερτ Ράσελ είναι περήφανοι, κλασσικοί παππούδες επτά εγγονιών, που δεν διστάζουν να ντυθούν ακόμα και αποκριάτικα για χάρη τους.

Η γιαγιά Γκόλντι και ο παππούς Ράσελ την Κυριακή ντύθηκαν βασιλιάς και βασίλισσα στο θεματικό πάρτι γενεθλίων της 6χρονης εγγονής τους, Ράνι Ρόουζ κόρη της Κέητ Χάντσον.

Goldie Hawn and Kurt Russell Dress as Royalty for Granddaughter Rani Rose's 4th Birthday https://t.co/poTRKNGPwv

Οι φωτογραφίες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και τα social media αποθέωσαν την Γκόλντι Χόουν, με το όνομά της να τρεντάρει σήμερα στο Twitter.



The grandparent birthday-party-theme commitment from Kurt Russell and Goldie Hawn gets an A+. pic.twitter.com/qk3yPUtMgO