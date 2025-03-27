Mετά τον χωρισμό της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος έκτοτε έχει προχωρήσει στη ζωή του με τη socialite Μπετίνα Άντερσον, στις 22 Μαρτίου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle), έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Μαρ-α-Λάγκο πιο εντυπωσιακή από ποτέ, μέσα σε μία μαύρη, σέξι τουαλέτα, αντάξια μίας σταρ σε κόκκινο χαλί.

Λίγο πριν την εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου, η 56χρονη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα παρέστη στο Wags to Riches Gala, οργάνωση για την προστασία και τη διάσωση των ζώων, στην οποία είναι πρόεδρος.

Η εμφάνισή της στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ, μακριά από τον Λευκό Οίκο, ήταν είναι η πρώτη της σημαντική κοινωνική έξοδος από τότε που διορίστηκε πρέσβης στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, τον ίδιο μήνα που κυκλοφόρησαν οι φήμες για τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Πηγή: skai.gr

