Mετά τον χωρισμό της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος έκτοτε έχει προχωρήσει στη ζωή του με τη socialite Μπετίνα Άντερσον, στις 22 Μαρτίου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Guilfoyle), έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίστηκε σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Μαρ-α-Λάγκο πιο εντυπωσιακή από ποτέ, μέσα σε μία μαύρη, σέξι τουαλέτα, αντάξια μίας σταρ σε κόκκινο χαλί.
Λίγο πριν την εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου, η 56χρονη η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα παρέστη στο Wags to Riches Gala, οργάνωση για την προστασία και τη διάσωση των ζώων, στην οποία είναι πρόεδρος.
Η εμφάνισή της στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ, μακριά από τον Λευκό Οίκο, ήταν είναι η πρώτη της σημαντική κοινωνική έξοδος από τότε που διορίστηκε πρέσβης στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο, τον ίδιο μήνα που κυκλοφόρησαν οι φήμες για τον χωρισμό της από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.
