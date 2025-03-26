Γκουίνεθ Πάλτροου: Τον πρώην της, Μπεν Άφλεκ βρήκε σε date app η Νίκι Γκλέιζερ

Πολύ ψύχραιμα πήρε η Γκουίνεθ Πάλτροου το γεγονός πως η Νίκι Γκλέιζερ θα μπορούσε να έχει κάνει σεξ με τον πρώην της Μπεν Άφλεκ.

Οπως είπε η Γκλέιζερ επανειλημμένα «έπεφτε πάνω» στον ηθοποιό σε μια εφαρμογή γνωριμιών διασημοτήτων στο παρελθόν.

Η Πάλτροου, η οποία έβγαινε με τον Άφλεκ από το 1997 έως το 2000 και έχει μάλιστα επαινέσει τις σεξουαλικές επιδόσεις του, εξέφρασε την έκπληξή της για τις «πολλές διασημότητες» που είδε η Γκλάσερ στην εφαρμογή.

Η 40χρονη οικοδεσπότης των Χρυσών Σφαίρων είπε επίσης στην 52χρονο σταρ του «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» για τον Άντριου Γκάρφιλντ που την απέρριψε στο ίδιο μέσο.

«Γνωρίζω ότι έπρεπε να είχε δει το προφίλ μου. … Θα ταίριαζα μαζί του αν τον ενδιέφερε».

«Θα ήταν καλό. Είναι υπέροχος... Τώρα το μετανιώνει», είπε χαριτολογώντας η Πάλτροου.

Η Glaser, ο οποίος έχει μια «on-off» σχέση με τον Chris Convy από το 2013, συμφώνησε: «Είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρεται τώρα, αλλά γιατί όχι τότε;»

