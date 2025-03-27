

Το «ειδύλλιο του Lewis Hamilton με τη Sofia Vergara φαίνεται ότι δεν πήγε πολύ καλά. Η 52χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς «Modern Family» αισθάνεται «εγκαταλελειμμένη» μετά την ψυχρή αντιμετώπισή της από τον θρύλο της F1

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, η Vergara ήταν πρόθυμη να προχωρήσει μπροστά με τον θρύλο της F1, με ανθρώπους από το περιβάλλον της να υποστηρίζουν ότι τον έβλεπε ως «τον τέλειο φίλο και ένα σπουδαίο κελεπούρι».

Ωστόσο, ο Lewis Hamilton φάνηκε να αδιαφορεί και να μην είναι ερωτευμένος με τη Σοφία Βεργκάρα, αφήνοντάς της, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να αισθάνεται «μόνη και εγκαταλελειμμένη».

Ο Χάμιλτον και η Βεργκάρα εξακολουθούν να έχουν «περιστασιακή» επαφή, αλλά γίνεται κατανοητό ότι η «επικοινωνία είναι μάλλον μονόπλευρη». Και προσθέτουν οι ίδιοι άνθρωποι: «Είναι εκείνη που παραμένει σε επαφή, ελπίζοντας για περισσότερα και παίρνει ελάχιστα σε αντάλλαγμα».

Τον Ιανουάριο το ζευγάρι εθεάθη να κάθεται ο ένας δίπλα στον άλλον, καθώς δειπνούσαν μαζί στη Νέα Υόρκη. Και οι δύο διασημότητες φάνηκαν να είναι ευδιάθετοι καθώς μιλούσαν μεταξύ τους στο πεζοδρόμιο μετά το γεύμα, το οποίο λέγεται ότι διήρκεσε δύο ώρες.

Ο Χάμιλτον είχε στο παρελθόν μια «on-off» σχέση με την τραγουδίστρια των Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, πριν χωρίσουν το 2016. Όλα αυτά τα χρόνια, και η Sofia Vergara έχει ερωτευτεί αρκετούς νεότερους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου συζύγου της, Joe Manganiello, 48 ετών, και του πρώην αρραβωνιαστικού της, Nick Loeb, 49 ετών.

