Κιμ Καρντάσιαν: Κυκλοφορεί σειρά εσωρούχων με μαλλιά - Το «χαλί» σας σε όλα τα χρώματα (φωτό)

Μετά τις μάσκες αλά Χάνιμπαλ Λέκτερ και τα σουτιέν με τις περίεργες θηλές, τώρα η Κιμ Καρντάσιαν δεν φοβάται και πάλι να τολμήσει. Για την ακρίβεια, ίσως, το παράκανε με τη νέα σειρά προϊόντων της. Η Skims ανακοίνωσε ότι θα εισέλθει στην αγορά των merkin, κυκλοφορώντας μια συλλογή με το κατάλληλο όνομα: «The Ultimate Bush».

Η ηβική περούκα στο Λεξικό της Οξφόρδης απαντάται ως «merkin». Πρόκειται για ένα τεχνητό κάλυμμα από μαλλί για την γυναικεία ηβική περιοχή. Ενώ η πρώτη εμφάνιση της λέξης στο Λεξικό της Οξφόρδης χρονολογείται στο 1617, το Oxford Companion to the Body τοποθετεί χρονικά τη χρήση της ηβικής περούκας στα μέσα του 15ου αιώνα. Γυναίκες, και κυρίως οι ιερόδουλες, ξύριζαν εντελώς την περιοχή, προκειμένου να αποφύγουν τις ψείρες και να διατηρήσουν μια καλή υγιεινή στο σημείο, αλλά και για αισθητικούς λόγους, καθώς η περούκα τις βοηθούσε να καλύψουν το ολόγυμνο σημείο.

Η συλλογή της Καρντάσιαν θα περιλαμβάνει στρινγκ που σχεδόν δεν φαίνονται, με μια ποικιλία από υφές και αποχρώσεις μαλλιών στο μπροστινό μέρος. Το σλόγκαν της συλλογής είναι «Με το τολμηρό νέο μας Faux Hair Panty, το χαλί σας μπορεί να έχει όποιο χρώμα θέλετε». Μάλιστα, η διάσημη τηλεπερσόνα δημιούργησε και βίντεο για να διαφημίσει την πραμάτεια της.

«Θα καλέσω το 100», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένας άλλος αστειεύτηκε: «Μόλις έψαξα στο Google την ημερομηνία για να βεβαιωθώ ότι δεν είναι Πρωταπριλιά».

