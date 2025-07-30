Κιμ Καρντάσιαν: Νέο προϊόν της θυμίζει τον Χάνιμπαλ Λέκτερ - Την «κράζουν» οι θαυμαστές της (φωτό)

Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) κυκλοφόρησε ένα νέο προϊόν από τη σειρά ρούχων SKIMS που προκαλεί αίσθηση, αφήνοντας τους θαυμαστές της με το στόμα ανοιχτό. Το προϊόν είναι ένα κάλυμμα κεφαλής που ονομάζεται «Ultimate Face» και παρουσιάζεται στο Instagram της μάρκας. «Η πρώτη μας καινοτομία για το πρόσωπο, κατασκευασμένη με το χαρακτηριστικό μας ύφασμα που διαμορφώνει το σώμα και εμπλουτισμένη με νήματα κολλαγόνου για εξαιρετικά απαλή στήριξη του σαγονιού», αναφέρεται στην περιγραφή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Το «Ultimate Face» δείχνει μια γυναίκα που φοράει μια στενή κουκούλα από ύφασμα, στο χρώμα του δέρματος. Ωστόσο, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν δύσπιστοι και άρχισαν να «κράζουν» τη διάσημη τηλεπερσόνα: «Είναι Πρωταπριλιά;» και «Τι στο καλό είναι αυτό;». Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Μόλις κυκλοφόρησε η νέα μάσκα Χάνιμπαλ Λέκτερ».

Η παρουσίαση του νέου προϊόντος της Κιμ Καρντάσιαν έρχεται μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε για τον αδέξιο τρόπο με τον οποίο περπατούσε στην πασαρέλα, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν ότι φαινόταν «μεθυσμένη» ή «σαν ένα κουρασμένο νήπιο». «Όμορφο κορίτσι, αλλά δείχνει σαν μια νοικοκυρά που ήπιε αρκετά λικεράκια και βαριέται να ανοίξει την πόρτα», έγραψε με χιούμορ ένας χρήστης με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Περπατάει σαν κοπέλα που τα έχει κάνει πάνω της».

Πηγή: skai.gr

