Η NASA απάντησε στην Κιμ Καρντάσιαν: «Ναι, έχουμε πάει στη Σελήνη… έξι φορές»

Σε μια συνωμοσιολογική εξομολόγηση, η Κιμ Καρντάσιαν ισχυρίστηκε ότι η ιστορική πρώτη προσσελήνωση του 1969 δεν συνέβη ποτέ, πως ήταν «fake». Άμεση ήταν η απάντηση της NASA διά στόματος του αναπληρωτή διευθυντή της.

Λίγες ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στο Hulu, ο Σον Ντάφι πόσταρε το σχετικό απόσπασμα σε ανάρτηση στο Χ, κάνοντας tag την Καρντάσιαν και γράφοντας: «Ναι, έχουμε πάει στη Σελήνη στο παρελθόν… 6 φορές! Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτήν».

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too 🇺🇸🚀



🎥: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

H Καρντάσιαν αξιοποιεί την αναφορά του Ντάφι στο πρόσωπό της για να τον ρωτήσει για τον κομήτη με την ονομασία «3I/ATLAS». «Περίμενε… τι συμβαίνει με τον 3I Atlas!?!?», γράφει, με τον Ντάφι να απαντά, μεταξύ άλλων: «Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι αυτός είναι ο τρίτος διαστημικός κομήτης που διέρχεται από το ηλιακό μας σύστημα. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχει απειλή για τη ζωή εδώ στη Γη». Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντάφι προσκάλεσε επίσημα την Καρντάσιαν στην επικείμενη εκτόξευση του Artemis από το το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι.

Kim Kardashian Insists the 1969 Moon Landing Was Fake: ‘It Didn't Happen' https://t.co/nTBbQDpCGG — People (@people) October 30, 2025

Στη επίμαχη σκηνή της σειράς «The Kardashians», η Καρντάσιαν έχει έναν διάλογο με τη συμπρωταγωνίστριά της, Σάρα Πόλσον. «Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν και... τον άλλο», είπε στην Πόλσον, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ. «Ναι, κάν’ το», αποκρίθηκε η Πόλσον, την ώρα που η Κιμ Καρντάσιαν της περιέγραψε ένα από τα παραδείγματα που θα της έστελνε.

«Αυτή η κοπέλα τον ρωτά “Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;” Και εκείνος απαντά: “Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν έγινε. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν έγινε”», υποστήριξε η Κιμ Καρντάσιαν. Σύμφωνα με την ίδια, τώρα που ο αστροναύτης «γέρασε», του ξεφεύγουν σχόλια όπως αυτό. «Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν συνέβη», λέει, επιμένοντας στην άποψή της.

Η Πόλσον της είπε ότι θα κάνει μια «τεράστια έρευνα», αφού δει όσα της έστειλε, με την Καρντάσιαν να παραδέχεται στην κάμερα του ριάλιτι, ότι στέλνει στην ηθοποιό «θεωρίες συνωμοσίας συνέχεια».

