Κιμ Καρντάσιαν: Η προσσελήνωση του 1969 ήταν fake, δεν συνέβη ποτέ

Η Κιμ Καρντάσιαν τράβηξε ξανά προσοχή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διάσημη τηλεπερσόνα υποστήριξε ότι προσσελήνωση του 1969 δεν έγινε ποτέ.

Στο επεισόδιο της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου της σειράς «The Kardashians», η 45χρονη σταρ και επιχειρηματίας τόνισε, πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη, προσπαθώντας, μάλιστα, να πείσει τη συμπρωταγωνίστριά της στη σειρά «All’s Fair», Σάρα Πόλσον, να υιοθετήσει την ίδια άποψη.

«Σου στέλνω, μέχρι στιγμής, ένα εκατομμύριο άρθρα με τον Μπαζ Όλντριν και... τον άλλο», είπε στην Πόλσον, αναφερόμενη στον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ. «Ναι, κάν’ το», αποκρίθηκε η Πόλσον, την ώρα που η Κιμ Καρντάσιαν της περιέγραψε ένα από τα παραδείγματα που θα της έστελνε.

«Αυτή η κοπέλα τον ρωτά “Ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή;” Και εκείνος απαντά: “Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν έγινε. Θα μπορούσε να ήταν τρομακτικό, αλλά δεν ήταν, γιατί δεν έγινε”», υποστήριξε η Κιμ Καρντάσιαν, όπως γράφει το «People». Σύμφωνα με την ίδια, τώρα που ο αστροναύτης «γέρασε», του ξεφεύγουν σχόλια όπως αυτό. «Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν συνέβη», λέει, επιμένοντας στην άποψή της.

Η Πόλσον της είπε ότι θα κάνει μια «τεράστια έρευνα», αφού δει όσα της έστειλε, με την Καρντάσιαν να παραδέχεται στην κάμερα του ριάλιτι, ότι στέλνει στην ηθοποιό «θεωρίες συνωμοσίας συνέχεια».

«Έχω δει βίντεο όπου ο Μπαζ Όλντριν λέει ότι δεν έγινε. Το λέει συνέχεια πλέον, σε συνεντεύξεις», πρόσθεσε. Έπειτα ανέφερε τα επιχειρήματά της: «Γιατί κυματίζει η σημαία, αφού δεν υπάρχει βαρύτητα; Τα παπούτσια στο μουσείο έχουν διαφορετικό αποτύπωμα από αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες. Γιατί δεν υπάρχουν αστέρια στο φόντο;».

Γνωρίζοντας ότι όσα λέει θα προκαλέσουν αντιδράσεις, παραγωγός τη ρώτησε τι απαντά σε όσους θα την αποκαλέσουν τρελή. «Θα πουν ότι είμαι τρελή έτσι κι αλλιώς, αλλά πήγαινε στο TikTok. Δες μόνος σου», κατέληξε.

