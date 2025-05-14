Kim Kardashian: Χρησιμοποίησε την αποζημίωση από τη ληστεία στο Παρίσι για να αγοράσει διαμαντένιο δαχτυλίδι

Η Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε αίσθηση την πρώτη ημέρα της δίκης στο Παρίσι την Τρίτη, 13 Μαΐου 2025, όπου κατέθεσε για τη ληστεία κοσμημάτων αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016.

Η 44χρονη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας ένα κολιέ αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά το τεράστιο δαχτυλίδι της ήταν αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον των διεθνή ΜΜΕ και των θαυμαστών της. Η Kardashian, σύμφωνα με το μέσο «Page Six», αγόρασε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι με τα χρήματα της ασφάλειας που έλαβε μετά τη ληστεία.

Σχεδιασμένο από τη Lorraine Schwartz, το δαχτυλίδι ήταν δώρο στην Kardashian από τον τότε σύζυγό της, Kanye West, ως αναβάθμιση του δαχτυλιδιού αρραβώνων της λίγους μήνες πριν από τη ληστεία στο Παρίσι. Ο ράπερ της έκανε αρχικά πρόταση γάμου με ένα δαχτυλίδι 15 καρατίων, επίσης από την Schwartz, το οποίο η μητέρα τεσσάρων παιδιών εξακολουθεί να κατέχει.

Το δαχτυλίδι των 22 καρατίων και το κολιέ των 52,17 καρατίων ήταν μόνο μερικά από τα πολλά ακριβά κομμάτια που φόρεσε η Kardashian στο δικαστήριο. Η σταρ φάνηκε επίσης να φοράει το διαμαντένιο βραχιόλι που της χάρισε η 11χρονη κόρη της, North, για την Ημέρα της Μητέρας.

Ακόμα και το ντύσιμο της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ιδιαίτερα προσεγμένο. Φόρεσε ένα vintage φόρεμα με σακάκι John Galliano, γυαλιά ηλίου Alaïa και γόβες Saint Laurent slingback. Η μαμά της, Kris Jenner, συνόδευσε την κόρη της, φορώντας ένα σακάκι και υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου Gucci.

Η Κιμ αναβίωσε την οδυνηρή νύχτα στο Hôtel de Pourtalès κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού το 2016, καταθέτοντας ότι φοβήθηκε ότι θα τη βίαζαν και θα την πυροβολούσαν. Δέκα άτομα - τα οποία είναι κυρίως 60 και 70 ετών και μεταξύ των οποίων ο εγκέφαλος Yunis Abbas - κατηγορήθηκαν σε σχέση με τη ληστεία.



