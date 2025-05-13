Η στυλίστρια Simone Harouche δήλωσε στο δικαστήριο ότι τη νύχτα που λήστεψαν την Kim Kardashian στο Παρίσι ξύπνησε από τις κραυγές τρόμου της Αμερικανίδας σταρ και φοβήθηκε ότι την είχαν «βιάσει ή κακοποιήσει».

Φορώντας μαύρο σακάκι και ένα τεράστιο χρυσό κολιέ, η 45χρονη Harouche μίλησε στον δικαστή, στην αίθουσα Voltaire του ποινικού δικαστηρίου του Παρισιού μέσω διερμηνέα, περιγράφοντας τη ληστεία που έλαβε χώρα στη γαλλική πρωτεύουσα πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Η Simone Harouche, η οποία ισχυρίστηκε ότι εργάζεται για την Kardashian εδώ και πολλά χρόνια και είναι φίλη μαζί της από τα 12 της χρόνια, είπε στο δικαστήριο ότι ξύπνησε από «έναν ήχο που δεν είχα ακούσει ποτέ από την Kim... Ήταν τρόμος».

Αν και κοιμόταν σε ξεχωριστό διαμέρισμα, σε διαφορετικό όροφο από την Κιμ, η Harouche είπε: «Αυτό που άκουσα συγκεκριμένα ήταν η Κιμ να λέει, ‘’Έχω μωρά και πρέπει να ζήσω’’. Αυτό έλεγε συνέχεια... ‘’Πάρτε τα όλα. Πρέπει να ζήσω’’».

A-list celebrity Kim Kardashian is to testify in a Paris court on Tuesday, an eagerly awaited appearance nearly a decade after masked men robbed her at gunpoint of millions of dollars of jewellery during the French capital's fashion week. https://t.co/V4ppEN8oiA pic.twitter.com/9ALkOMsX6K — AFP News Agency (@AFP) May 13, 2025

Είπε στον δικαστή: «Όταν συνειδητοποίησα ότι κάτι τρομερό συνέβαινε στον επάνω όροφο και συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν φίλοι[στο δωμάτιο της Kim άρχισα να ψάχνω για το τηλέφωνό μου και άρχισα να ψάχνω για κάτι που θα βοηθούσε να σωθεί η δική μου και της Kim η ζωή».

Η περιγραφή της είναι ανατριχιαστική. Κλειδώθηκε στο μπάνιο και κρυβόταν στο ντους της, όπου τηλεφώνησε στην αδελφή της Kardashian, Kourtney, και έστειλε μήνυμα στον φρουρό ασφαλείας της, Pascal Duvier, λέγοντάς τους: «Κάτι δεν πάει καλά... Η Kim είναι επάνω με άνδρες και χρειαζόμαστε βοήθεια».

Λίγα λεπτά αργότερα, η Kardashian βρέθηκε στο δωμάτιό της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είδα τη φίλη μου με τα πόδια της δεμένα με ταινία και μια πολύ ελαφριά ρόμπα χωρίς τίποτα από κάτω, και όλα ανακατεμένα. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να έχει βιαστεί ή να έχει κακοποιηθεί».

Η στυλίστριά της της αφαίρεσε την ταινία από τα πόδια, αλλά η φίλη της ήταν «εκτός εαυτού», προσθέτοντας: «Δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Φώναζε: "Πρέπει να βγούμε έξω, τι θα κάνουμε αν επιστρέψουν; Πρέπει να πηδήξουμε από τον πρώτο όροφο, πρέπει να βγούμε έξω».

Περιγράφοντας την Kardashian επισήμανε ότι η σταρ ήταν σε σοκ, ενώ περίμεναν βοήθεια μετά τη ληστεία και συνέχισε περιγράφοντας τη σκηνή ως… χαοτική. Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή αν η ίδια ή η Kardashian πίστευαν τότε ότι το να φοράει και να μοιράζεται εικόνες με τόσο ακριβά κοσμήματα θα αποτελούσε κίνδυνο, η Harouche είπε: «Το γεγονός ότι μια γυναίκα φοράει κοσμήματα δεν την κάνει στόχο. Είναι σαν να λέμε ότι επειδή μια γυναίκα φοράει κοντή φούστα της αξίζει να τη βιάσουν».

BREAKING: Kim Kardashian's stylist Simone Harouche gives evidence in Paris robbery trial



Latest ⬇️https://t.co/GPNPsi7b59 — Sky News (@SkyNews) May 13, 2025

Μετά τη ληστεία, η Harouche ανέφερε ότι παραιτήθηκε από τη δουλειά της, καθώς η εμπειρία αυτή «με έκανε να φοβάμαι όλα τα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν σε διασημότητες και να βρίσκομαι κοντά τους». Ερωτηθείσα σχετικά με το τι περιμένει να προκύψει από τη δίκη, η ίδια πρόσθεσε: «Θέλω απλώς να αποδοθεί δικαιοσύνη».

