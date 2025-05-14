Νέες φήμες κυκλοφόρησαν για την Kylie Jenner περί πλαστικών επεμβάσεων. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας απαθανατίζεται με το μπικίνι της, ενώ κάνει διακοπές χωρίς τον σύντροφό της, Timothee Chalamet.

Η 27χρονη σταρ, η οποία πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο της στο κόκκινο χαλί με τον 29χρονο Chalamet, φόρεσε ένα χρυσό στρινγκ μπικίνι δείχνοντας τα οπίσθιά της και αναδεικνύοντας το πλούσιο στήθος της καθώς συνομιλούσε με μια φίλη της.

Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) έχει αρνηθεί ότι έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση εκτός από αυξητική στήθους. Οι φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια λένε ότι η Jenner έχει υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις.

Kylie Jenner fuels more plastic surgery rumors as she shows off VERY pert derriere on tropical break https://t.co/GgXIYgtnRn — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 13, 2025

Το 2023 ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Dr Schwitzer, όπως γράφει η «Daily Mail», υποστήριξε ότι είναι πιθανό η Jenner να είχε κάνει Brazilian butt lift plus. Η κλασική επέμβαση του βραζιλιάνικου λίφτινγκ γλουτών είναι μια τεχνική λιπογλυπτικής, στην οποία αφαιρούνται σημαντικές ποσότητες λίπους στις περιοχές γύρω από τα οπίσθια και μεταφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία των γλουτών. Με τον τρόπο αυτό αλλάζει ριζικά το σχήμα των γλουτών, χωρίς να σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι μεγαλώνει σημαντικά το μέγεθος. Επισήμανε την «εξαιρετικά στενή» μέση της ως πιθανό σημάδι της επέμβασης σε ένα βίντεο στο TikTok.

Είπε: «Αν κοιτάξετε πρόσφατες φωτογραφίες της, η Κάιλι Τζένερ εξακολουθεί να έχει ένα αρκετά ωραίο μέγεθος γλουτών, αλλά δεν είναι πλέον δυσανάλογο με το υπόλοιπο σώμα της», αλλά πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται και στην απώλεια βάρους.

Εκείνη τη χρονιά, η Jenner παραδέχτηκε τελικά ότι είχε κάνει κρυφή πλαστική στήθους όταν ήταν μόλις 19 ετών, παρά το γεγονός ότι για χρόνια το έκρυβε. Μάλιστα, η σταρ έκανε την αποκάλυψη στην εκπομπή «The Kardashians» και εξήγησε ότι έκανε την επέμβαση πριν υποδεχτεί το πρώτο της παιδί, τη Stormi, η οποία είναι σήμερα επτά ετών. Το 2015 η ριάλιτι σταρ εξήγησε ότι είχε «πειράξει» και τα χείλη της και ότι η μητέρα της, Kris Jenner, δεν θα της επέτρεπε ποτέ να κάνει κάτι άλλο.

Όταν ένας θαυμαστής της της έγραψε ότι μοιάζει με πλαστική κούκλα Barbie, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, δεν έχω κάνει τίποτα εκτός από τα χείλη μου, αλλά κανείς δεν φαίνεται να το πιστεύει αυτό, οπότε δεν με νοιάζει πραγματικά. Αλλά, μόλις έκλεισα τα 18, οπότε με εκπλήσσει κάπως όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έχω υποβληθεί σε τόσες πολλές επεμβάσεις».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.