Demi Moore: Η θρυλική σκηνή στην ταινία «Άγγελοι του Τσάρλι» και η απαίτηση να μην δείξουν τον πισινό της

Για τη θρυλική σκηνή με το μπικίνι στην ταινία «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» μίλησε η Ντέμι Μουρ, ενώ αποκάλυψε ποιο ήταν το μοναδικό αίτημά της. Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι έμαθε για τη σκηνή τρεις εβδομάδες πριν από τα γυρίσματα της ταινίας του 2003 μαζί με τις Cameron Diaz, Drew Barrymore και Lucy Liu. Τις αποκαλύψεις έκανε η ηθοποιός κατά την εμφάνισή της στο «The Drew Barrymore Show».

«Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τους παρακαλούσα να μην δείξουν τον πισινό μου. Δεν ξέρω γιατί είχα αυτή την εμμονή», ανέφερε η ηθοποιός.

Η Demi Moore είχε, επίσης, αποκαλύψει στο παρελθόν ότι όταν έπαιξε στους «Άγγελους του Τσάρλι» υπήρξε πολλή συζήτηση γύρω από τη σκηνή με το μπικίνι και όλοι μιλούσαν για το πώς φαινόταν. Μάλιστα, η ηθοποιός παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, το 2005, τον ηθοποιό Άστον Κούτσερ.

Demi Moore made one big demand before shooting iconic bikini scene in ‘Charlie’s Angels: Full Throttle’ https://t.co/PfLZ0JEPtK pic.twitter.com/9zmoKKytNK — Page Six (@PageSix) May 13, 2025

Η Μουρ, που σήμερα είναι 62 ετών, εξήγησε ότι αναγκάστηκε να επικεντρωθεί σε αυτό που είχε μπροστά της αντί να σκέφτεται υπερβολικά τον ρόλο. «Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ πώς έμοιαζα, πράγμα που ήταν σχεδόν καλύτερο».

Η πρωταγωνίστρια του «Ghost» αποκάλυψε ότι υπέγραψε στην ταινία που σκηνοθέτησε ο McG αφού οι τρεις κόρες της - η Rumer, 36 ετών, η Tallulah, 31 ετών και η Scout Willis, 33 ετών - της έδωσαν την ώθηση που χρειαζόταν.

Στη συγκεκριμένη σκηνή, η διάσημη ηθοποιός τρέχει σε μια παραλία με ένα μαύρο μπικίνι και μια σανίδα του σερφ κάτω από το μπράτσο της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού. Ο κόσμος τότε αναρωτιόταν πώς μπορεί μια 40χρονη να βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της ζωής της και να έχει τέτοιο σώμα.

«Είχα κάνει ένα διάλειμμα μόνο και μόνο για να είμαι μαζί τους», ανέφερε και πρόσθεσε: «Σταμάτησα και ήμουν μόνο μαζί τους μέχρι που τελικά μου είπαν: ‘’Πρέπει να κάνεις αυτή την ταινία. Λατρεύουμε την πρώτη’’».

Η Moore υποστηρίχθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας από τον πρώην σύζυγό της, Bruce Willis, τις τρεις κόρες τους και τον τότε σύντροφό της Ashton Kutcher. Η πρωταγωνίστρια του «Substance» και ο Bruce, 70 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1987 έως το 2000. Παντρεύτηκε τον Ashton Kutcher, 47 ετών, το 2005 και χώρισαν το 2013.



