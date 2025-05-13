Salma Hayek: Έγινε το «κορίτσι» του «Sports Illustrated Swimsuit» και είναι ιδιαίτερα σέξι (φωτό)

Η Σάλμα Χάγιεκ πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Sports Illustrated Swimsuit». Είναι ένα από τα «καυτά» κορίτσια που περιλαμβάνει το νέο έντυπο, μαζί με τις αθλήτριες Livvy Dunne και Jordan Chiles, καθώς και το μοντέλο Lauren Chan.

«Το Sports Illustrated Swimsuit ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μαγιό και εντυπωσιακές εικόνες», δήλωσε η MJ Day, αρχισυντάκτρια του περιοδικού για το πρώτο εξώφυλλο της Μεξικανής ηθοποιού. «Πρόκειται για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας για την αποτύπωση στιγμών που καθορίζουν την εποχή μας, τον εορτασμό ανθρώπων που διαμορφώνουν τον πολιτισμό και την ανάδειξη της ομορφιάς σε παγκόσμιο επίπεδο».

Σε μία από τις φωτογραφίες του εξώφυλλου, που τραβήχτηκε από τον διάσημο φωτογράφο του περιοδικού Ruven Afanador, η Hayek ποζάρει μπροστά από μια πισίνα, φορώντας ένα λαμπερό σκούρο πράσινο μαγιό, μια χρυσή αλυσίδα σώματος και ένα τυρκουάζ κολιέ.

«Κάθε γυναίκα που περιλαμβάνεται στο τεύχος φέτος φέρνει μαζί της έναν μοναδικό και ισχυρό λόγο για να παρουσιαστεί. Είτε πρόκειται για αυτό που αντιπροσωπεύει, είτε για τον αντίκτυπο που έχει, είτε για την αλλαγή που οδηγεί στη δική της ζωή και στον κόσμο γύρω της, αυτές οι γυναίκες εμφανίζονται με πάθος και σκοπό», αναφέρει το περιοδικό. Μάλιστα, το μέσο χαρακτήρισε τη Hayek «μια δύναμη της φύσης ως ηθοποιό, παραγωγό και υπέρμαχο των γυναικών».

Άλλες σημαντικές προσωπικότητες που κοσμούν το εξώφυλλο είναι η πρώην γυμνάστρια του LSU, Olivia Dunne (ή Livvy Dunne, όπως την ξέρουν κάποιοι χρήστες του TikTok), η Jordan Chiles και το μοντέλο Lauren Chan.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η σταρ μίλησε στο «People» για την περιποίηση της επιδερμίδας της και άλλες ρουτίνας ομορφιάς τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι παρόλο που είχε μια περίοδο κατά την οποία ανησυχούσε για το δέρμα της καθώς γερνάει, τώρα αισθάνεται σίγουρη για τον εαυτό της.

«Δεν με πειράζει να μεγαλώνω. Δεν πιστεύω ότι επειδή περνάει ο καιρός, χάνω τη νεότητά μου. Θέλω απλώς ο σύζυγός μου (François-Henri Pinault) να με φλερτάρει και να με ποθεί. Θέλω να εξακολουθώ να νιώθω καλά με την εμφάνισή μου, αλλά όχι απαραίτητα επειδή θέλω να δείχνω 20 ετών. Μου αρέσει η ηλικία μου».

Πηγή: skai.gr

