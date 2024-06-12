Λογαριασμός
Gisele: Αποκαλύπτει τα «μυστικά» της διατροφής της – Έτσι μένει νέα και υγιής

Η πρώην σύζυγος του Τομ Μπρέιντι ήθελε να κάνει ένα δώρο στους θαυμαστές της...

Η Gisele

Η Gisele Bundchen αποκάλυψε τα «μυστικά» της διατροφής της -πρόκειται για 9 συστατικά- που «θρέφουν» το σώμα της και τη βοηθούν να παραμένει νέα και να διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα. 

Το 43χρονο σούπερ μόντελ έδωσε πρόσφατα στους θαυμαστές της μια γεύση από τις διατροφικές της συνήθειες, εκδίδοντας το μπεστ σέλερ βιβλίο μαγειρικής της, «Nourish». 

Η πρώην σύζυγος του Τομ Μπρέιντι ήθελε να κάνει ένα δώρο στους θαυμαστές της. Έτσι, η ίδια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, όπου περιγράφει λεπτομερώς τα αγαπημένα της βότανα και μπαχαρικά, που τη βοηθούν να παραμένει υγιής και νέα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Πιστεύω πραγματικά στο αρχαίο ρητό: ‘’Η τροφή ας είναι το φάρμακό σου’’, καθώς ένιωσα μεγάλη διαφορά στη ζωή μου όταν άρχισα να κάνω καλύτερες επιλογές τροφίμων», εξήγησε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το μοντέλο χρησιμοποιεί τζίντζερ, το οποίο τη βοηθά στην πέψη, αλλά και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, καθώς και μαϊντανό, ο οποίος, όπως έγραψε, «περιέχει αντιοξειδωτικά και μας βοηθά στην κακοσμία του στόματος».  

Λατρεύει, επίσης, το δεντρολίβανο, επειδή «τονώνει» το ανοσοποιητικό της σύστημα και τη βοηθά να «βελτιώσει την πέψη της». Ο κουρκουμάς είναι άλλο ένα από τα αγαπημένα της μπαχαρικά και τον λατρεύει, επειδή θεωρεί ότι ενισχύει την υγεία της καρδιάς της.

Έγραψε ότι ο βασιλικός είναι «καλός για την καρδιά» καθώς και «αντιοξειδωτικός» και «αντιβακτηριδιακός», προσθέτοντας ότι το μαύρο πιπέρι «βοηθά στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών».

Η Gisele απολαμβάνει τον κόλιανδρο, καθώς βοηθά στην αποτοξίνωσή και μειώνει το σάκχαρο στο αίμα, ενώ αναφέρθηκε και στην «αγαπημένη» ρίγανη λόγω της αντιμικροβιακής και αντιοξειδωτικής της δράσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τη λίστα της δεν παρέλειψε να αφήσει «εκτός» την κανέλα, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. 

«Η τροφή είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Όταν τρώμε τρόφιμα που είναι ‘’ζωντανά’’ (και όχι επεξεργασμένα), τα θρεπτικά συστατικά και οι βιταμίνες τους θρέφουν το σώμα μας, βοηθώντας μας να παραμείνουμε υγιείς και να νιώθουμε καλά», επισήμανε η Gisele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: skai.gr

