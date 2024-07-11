Λογαριασμός
Kim Kardashian: Αποφάσισε να γίνει πιο αυστηρή με τα παιδιά της – Μπήκαν κανόνες στο σπίτι…

Η 43χρονη τηλεπερσόνα έγινε αυστηρή

H Kim Kardashian

Αφού παραπονέθηκε για τα παιδιά της, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Kim Kardashian έχει επιτέλους καταφέρει να βρει την ηρεμία στο σπίτι της.

Η 43χρονη τηλεπερσόνα και μητέρα τεσσάρων παιδιών φαίνεται ότι έχει αλλάξει τους τρόπους της. Όλη η οικογένεια μαζεύτηκε για να γυρίσει promo βίντεο για την τρέχουσα σεζόν στο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» αυτής της εβδομάδας, όπου η Kim είπε στην Khloe ότι επιτέλους έγινε πιο αυστηρή με τα παιδιά της και αυτό έπιασε τόπο.

Μετά το τέλος της φωτογράφισης, η Kim επισκέφθηκε την αδερφή της Khloe. «Μοιάζεις με πανέμορφη γοργόνα», λέει η Kim στην Khloe και προσθέτει: «Νιώθω ότι η δουλειά είναι η απόδραση μου, το ευτυχισμένο μου μέρος, οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω ένα ήσυχο νοικοκυριό». 

Από την πλευρά της η Khloe επισημαίνει: «Είμαι πολύ περήφανη για την Kimberly που θέλει να ακολουθήσει μια πιο αυστηρή προσέγγιση στα παιδιά της».

